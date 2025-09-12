La paura fa 90 | Inter, l’affare saltato torna fattibile: stavolta si fa. Gioia tra i tifosi

L’Inter trova il modo per riaprire la trattativa di un affare saltato questa estate: trovato lo stratagemma: stavolta si chiude per davvero.

L’estate di calciomercato dell’Inter ha avuto i suoi momenti di euforia e, purtroppo per i tifosi della Beneamata e anche per la squadra mercato capeggiata da Beppe Marotta, anche i suoi colpi inesplosi, che non hanno fatto partire il ciclo post Simone Inzaghi, come si sarebbe voluto.

I tifosi nerazzurri ricorderanno bene come la dirigenza si sia scontrata contro un muro di gomma, in particolare per due obiettivi che sembravano alla portata e che invece sono sfumati proprio sul più bello.

Il primo nome sulla lista era Ademola Lookman, esterno d’attacco dell’Atalanta. Il club bergamasco, noto per la sua fermezza sul mercato, si è dimostrato irremovibile. La Dea ha resistito a ogni offerta, rendendo la trattativa impossibile. Zero sconti, zero affare.

Un colpo sfumato che ha lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi dell’Inter. Chivu compreso, che aveva in mente già il tridente con Lautaro Martinez e Thuram, prima di ripiegare su centrocampo e difesa, mantenendo le due punte là davanti.

Muro contro muro

Non meno dolorosa è stata la vicenda legata a Manu Koné. Il talentuoso centrocampista della Roma, che sembrava a un passo da vestire il nerazzurro, ha visto la sua trattativa bloccarsi per l’intervento decisivo dei Friedkin, i proprietari della Roma, che sono scesi in campo per stoppare la trattativa sul nascere.

Ma ora, ecco il colpo di scena riaccende le speranze. L’affare saltato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe non essere affatto chiuso. La trattativa tra l’Inter e la Roma per Koné è tornata incredibilmente d’attualità. Il motivo?

Il peso specifico di 90 milioni di euro

L’affare sarebbe ancora fattibile, per due ragioni cruciali. In primo luogo, l’Inter considera ancora il francese un uomo chiave per il proprio centrocampo. Il suo profilo risponde perfettamente alle esigenze tecniche e tattiche del club.

In secondo luogo, la Roma si trova in una situazione finanziaria delicata e ha un’urgente necessità di liquidità. Sempre secondo Gazzetta dello Sport servono circa 90 milioni di euro ai giallorossi, entro giugno per rispettare gli accordi del fair play finanziario. Questa esigenza economica della Roma potrebbe sbloccare definitivamente la situazione, spingendoli a cedere un pezzo pregiato come Koné. L’indiscrezione è stata accolto in maniera entusiasta tra i tifosi nerazzurri, che sognano di vedere il talentuoso Koné indossare la maglia dell’Inter.