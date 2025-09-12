Marotta sfoglia la margherita dei parametri zero | Ecco chi fa per l’Inter: l’intesa non sarà un problema

Abbassata l’età media della squadra che fu di Simone Inzaghi, Marotta torna a colpire con i parametri zero: l’intesa si troverà.

Vuoi per il diktat di Oaktree, vuoi per il nuovo ciclo, iniziato con Cristian Chivu erede di Simone Inzaghi, l’Inter ha dimostrato una chiara e precisa visione strategica questa estate, a prescindere dai colpi inesplosi: vedi Ademola Lookman, leggasi Manu Koné.

L’obiettivo primario di abbassare l’età media della squadra, che nell’era Inzaghi era tra le più alte d’Europa, è stato centrato con successo. L’arrivo di profili giovani e di prospettiva hanno ringiovanito il gruppo, garantendo al contempo un futuro solido per la società.

Una strategia che non cozza con le ambizioni dell’Inter, sia chiaro. Non è un ridimensionamento quello dell’Inter: nonostante la necessità di puntare su nuove leve, i pilastri nerazzurri sono rimasti tutti, blindati con largo anticipo, quasi a fare da chioccia con i nuovi arrivati, per creare un mix di esperienza e gioventù per competere su tutti i fronti, italiani ed europeei.

Con le basi del progetto ben salde, Marotta può ora tornare a concentrarsi su quella che è sempre stata la sua specialità della casa: i colpi a parametro zero. Questa strategia, che unisce genialità e acume, permette di acquisire talenti di alto livello senza dover sborsare cifre esorbitanti per il cartellino, un fattore fondamentale in un calcio sempre più attento alla sostenibilità economica.

Un ritorno di fiamma

L’abilità di Beppe Marotta e della sua squadra mercato, con Ausilio e Baccin utilissimi collaboratori, nel precorrere i tempi e nel muoversi con discrezione sul mercato non ha eguali. L’ultima indiscrezione, riportata dal celebre esperto di mercato Fabrizio Romano, riguarda un nome che aveva già fatto sognare i tifosi nerazzurri in passato.

Inter di nuovo sulle tracce di Dayot Upamecano, difensore francese del Bayern Monaco in scadenza di contratto. Marotta avrebbe capito che il nazionale transalpino ha pochissime chances di rinnovare col Bayern, così si sarebbe già mosso.

Obiettivo concreto

Il contratto di Upamecano scade nel 2026, l’anno in cui potrebbe vestire la maglia nerazzurra. Nonostante la scadenza lontana, i dirigenti della Beneamata si sarebbero già muovendo per intavolare una trattativa e assicurarsi il giocatore a parametro zero. L’intesa con il difensore, forte fisicamente e molto abile con il pallone tra i piedi, non sarebbe un problema.

Non bisogna neanche passare per il Bayern, è un’occasione da sfruttare. Un’operazione di questo calibro dimostrerebbe ancora una volta la lungimiranza di Marotta e la sua capacità di pianificare il futuro, regalando ai tifosi un sogno che potrebbe diventare presto realtà.