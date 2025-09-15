L’Inter è reduce dalla pesante sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus; a quindici minuti dalla fine, i nerazzurri erano avanti 3-2 assaporando una vittoria che avrebbe sicuramente dato un senso diverso a questo inizio di stagione. Nel finale però, l’Inter non ha mantenuto la concentrazione necessaria per portare a casa il match. Prima Thuram e poi Adzic hanno ribaltato il match mandando all’inferno i ragazzi di Chivu. Tra i giocatori ad essere finiti nel mirino della critica troviamo Sommer; l’estremo difensore ha sbagliato in occasione del 4-3 e, forse, anche sulla rete di Yildiz avrebbe potuto fare qualcosa in più.

Ora torna la Champions, quella competizione in cui i nerazzurri sono sì arrivati in finale nella scorsa stagione perdendo però per 5-0 contro il PSG. Il primo match del maxi girone sarà in casa dell’Ajax, trasferta non semplice ma di capitale importanza per l’Inter. Vincere sarà fondamentale sia per iniziare nel migliore dei modi la Champions League sia per uscire dal primo periodo negativo della stagione. I tre punti inoltre allontanerebbero le voci di un possibile cambio in panchina.

Inter, in Champions spazio a Martinez?

Contro l’Ajax possibile qualche cambio nell’undici titolare dell’Inter. La prima novità potrebbe essere in porta con Martinez pronto a scendere in campo dal primo minuto al posto di Sommer. L’estremo difensore ex Genoa ha giocato l’ultima partita in casa del Torino. Ora la Champions in una sera che potrebbe cambiare le gerarchie tra i pali in casa nerazzurra.