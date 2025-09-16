L’Inter, dopo la sconfitta per 4-3 in campionato nel derby d’Italia con la Juventus, si prepara all’esordio in Champions League. In casa dell’Ajax sarà una partita da non sbagliare per dare un segnale dopo due sconfitte e una vittoria nelle prime tre gare di Serie A. Match in cui Chivu potrebbe cambiare le gerarchie in porta con Martinez pronto all’esordio visto le difficoltà palesate da Sommer contro la Juventus. Il problema per l’allenatore riguarda le condizioni di Lautaro; l’argentino non si è allenato questa mattina a causa di un problema alla schiena e rischia di iniziare dalla panchina.

Assenza, se confermata, molto pesante visto l’importanza di Lautaro Martinez nel sistema di gioco dei nerazzurri. L’attaccante è indispensabile a livello realizzativo ma soprattutto è un leader a cui è molto difficile rinunciare come dimostrato anche nella scorsa stagione, in semifinale contro il Barcellona. Ma chi giocherebbe al posto di Lautaro? Il ballottaggio è tra Bonny e Pio Esposito con il primo favorito per giocare al fianco di Thuram, certezza nell’attacco dei nerazzurri.

Inter, Bonny può giocare dall’inizio in casa dell’Ajax

Si va dunque verso la titolarità di Bonny in Champions League; chance importante per l’attaccante dopo il buonissimo inizio in campionato con il gol contro il Torino. Fare bene contro l’Ajax permetterebbe al giocatore di mettere in difficoltà il tecnico in vista del resto della stagione.