Il derby d’Italia l’Inter lo vince al mercato | Sgarro Marotta, porta via un big dalla Juventus per l’estasi dei tifosi

La rivincita dell’Inter contro la Juventus avviene al mercato. Marotta soffia un big ai bianconeri per portarlo in nerazzurro.

Il ricordo del recente derby d’Italia in campo è ancora vivo, un match che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi interisti per il modo in cui è maturata la sconfitta. La sfida contro la Juventus, un’altalena di emozioni e colpi di scena, si è chiusa con un rocambolesco 4-3 per i bianconeri, dopo che l’Inter era riuscita a portarsi in vantaggio sul 3-2 a meno di dieci minuti dal fischio finale.

Una vera beffa che ha fatto discutere, acuendo la rivalità sportiva tra i due club. Nonostante il dolore per i tre punti sfumati in extremis, il fronte nerazzurro può ora gioire. Per tre motivazioni simili ma non uguali.

Sì perché proprio da quella brutta batosta (arrivata peraltro dopo il kappaò interno della squadra di Chivu, sorpresa in casa dall’Udinese, i nerazzurri non hanno più sbagliato, vincendo tutte le partite, quelle in campionato e quelle in Champions League.

La seconda motivazione, invece, va incastrato in una mossa di mercato che, se concretizzata, avrebbe il sapore della vendetta sportiva e rappresenterebbe un vero e proprio “sgarro” ai danni degli acerrimi rivali bianconeri. E la terza? Lo stesso Di Gregorio, il cui ingaggio rappresenta un vero e proprio fardello per la società, inoltre l’ex Monza non ha iniziato al meglio la stagione, aprendo delle riflessioni sul suo conto.

Un acquisto di livello

Un colpo in prospettiva per l’Inter, ma di altissimo livello, che porta la firma di Beppe Marotta, sempre abilissimo nel tessere trame decisive dietro le quinte. L’obiettivo dei nerazzurri, infatti, è un calciatore attualmente in forza alla Juventus, un profilo che ha già dimostrato il suo valore e che la Signora ha strappato ad altri club nell’ultima sessione.

Un nome che farebbe infiammare i cuori dei sostenitori interisti, non solo per il valore intrinseco del giocatore ma soprattutto perché verrebbe sottratto ai bianconeri, amplificando il piacere della vittoria in sede di trattative.

Giù la maschera

Inter su Michele Di Gregorio, sic et simpliciter: il portiere classe ’97 è tornato prepotentemente nel mirino dell’Inter in un’operazione che suona come uno scambio di cortesie, o meglio, uno sgarro d’alta classe. L’estremo difensore, nativo di Milano, ha proprio mosso i primi passi nel settore giovanile nerazzurro, vincendo uno Scudetto Primavera, per poi fare la trafila altrove prima di approdare alla Juventus.

Michele Di Gregorio tra i papabili portieri che sta attenzionando l’Inter, insieme a Caprile e senza dimenticare né Stankovic (attualmente al Club Brugge) né quel Josep Martinez che già da ora sta acquisendo un importante minutaggio. D’altronde c’è da sostituire Yann Sommer, il portiere svizzero che, nonostante l’esperienza, non è più giovanissimo. E, altro particolare da non trascurare, non rinnoverà un contratto in scadenza a giugno.