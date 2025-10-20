L’Inter è reduce dal successo dell’Olimpico contro la Roma. Una vittoria importante perché arrivata di squadra e dopo un tempo, il secondo, di sofferenza. Tre punti che permettono ai nerazzurri di agganciare Napoli e Roma a 15 punti e portarsi a meno 1 dal Milan capolista. Ora per i ragazzi di Chivu altre due trasferte per chiudere una settimana di fuoco. Prima dello scontro diretto con i partenopei bisogna pensare alla Champions. Il cammino europeo dell’Inter è iniziato nel migliore dei modi con due vittorie nelle prime 2 partite. In casa dell’Union SG l’obiettivo è ottenere il terzo successo consecutivo.

Vincere significherebbe fare un altro passo verso gli ottavi di finale senza passare dal playoff, pericolosi e soprattutto che portano via tante energie fisiche e mentali. Come detto però bisogna anche pensare al campionato, probabilmente il vero obiettivo di questa stagione. Ecco dunque che in Champions non è da escludere un piccolo turn over da parte di Chivu. La trasferta di Roma è stata faticosa e a Napoli servirà la miglior Inter possibile.

Inter, i possibili cambi in Champions

La prima novità contro l’Union SG riguarda la porta; potrebbe infatti giocare Martinez (che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente) al posto di Sommer. In difesa occhio a De Vrij che andrebbe a far riposare Acerbi la cui esperienza sarà fondamentale in casa del Napoli. In mezzo al campo si candidano per un posto da titolare sia Frattesi sia Sucic; la sensazione è che solo uno parta dall’inizio con l’altro ad entrare in corso d’opera. Sugli esterni avanza la candidatura di Carlos Augusto mentre in avanti possibile la coppia Bonny-Pio Esposito così da far riposare Lautaro.