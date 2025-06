50 milioni al Paris Saint Germain: scambio con Leao, ma arriva il “baby fenomeno” campione d’Europa

Il Milan pensa di sostituire Rafael Leao con il fenomeno del Psg, che si è appena laureato campione d’Europa con i francesi

Il Milan è scatenato sul mercato in questi primi giorni di giugno. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha chiuso per la cessione di Reijnders al Manchester City, operazione che ha reso possibile una ricca plusvalenza, utile per finanziare le operazioni in entrata.

Il centrocampista olandese è stato una delle poche note liete della stagione da poco conclusa e che ha visto i rossoneri chiudere il campionato all’ottavo posto e fuori dalle coppe europee, con il ritorno di Max Allegri in panchina come scelta logica per riportare entusiasmo e risultati immediati.

Nella lista dei partenti anche Musah e Theo Hernandez. Il centrocampista statunitense è a un passo dalla firma con il Napoli, dopo che Antonio Conte ha individuato in lui il profilo mancante per completare la mediana.

Il terzino francese ha rifiutato la destinazione araba e si è candidato per vestire la maglia dell’Atletico Madrid, anche se gli spagnoli non sembrano intenzionati ad accontentare le richieste economiche del club di via Aldo Rossi.

Rafael Leao a Parigi in cambio di un giovane fuoriclasse, il piano del Milan

Con l’importante gruzzoletto derivante dalle cessioni, il Milan può permettersi di fare un’offerta importante al Psg. I campioni d’Europa in carica sono l’unico club, al momento, che gradisce un profilo come quello di Rafael Leao.

Il portoghese non sembra adatto al modo di giocare di Allegri e non è da escludere che possa lasciare Milanello. I rossoneri sarebbero disposti a spedirlo nella Capitale francese e pagare una somma consistente alla proprietà araba per convincerla a privarsi del talento di Bradley Barcolà.

Un’annata da incorniciare, il Milan sogna di poterne acquistare il cartellino

Il baby fenomeno di Luis Enrique è reduce da una stagione in cui ha messo a referto 21 rete e 19 assist. La sua crescita esponenziale, avvenuta negli ultimi mesi, ha impressionato i rossoneri che pensano a questa suggestione di mercato.

Igli Tare dovrà fare i conti con un’agguerrita concorrenza da parte di due squadre in cui gli esterni sono di fondamentale importanza, Bayern Monaco e Liverpool, anche se il Psg, per ora, è intenzionato a porre resistenza e blindare il proprio fuoriclasse.