“MILAN RETROCESSO”, terremoto a Milanello | Scappano tutti: Allegri in B non ci va nemmeno per sogno

Nel Milan è scoppiato il caos più totale, i tifosi sono andati su tutte le furie: continua a respirarsi un’aria pesante a Milanello

I tifosi del Milan sono davvero stanchi della situazione in cui il club è coinvolto. Credevano che con la vittoria dello Scudetto nell’annata 2021/2022 avessero finalmente sancito l’inizio di un nuovo ciclo vincente ma è stata solamente una illusione.

Si stanno chiedendo come sia possibile che la dirigenza abbia sbagliato così tanto in così poco tempo. Non si spiegano la motivazione di determinate scelte, che apparentemente sembravano così ovvie e che non hanno fatto che danneggiare ulteriormente il club.

Sembrava che finalmente l’avessero compreso ma così non è stato. Nonostante avessero rivoluzionato la dirigenza con l’arrivo di Igli Tare e facendo agire Furlani e Moncada nei loro rispettivi ruoli, e di assegnare la panchina a Massimiliano Allegri, uno degli allenatori più vincenti dell’ultimo ventennio, la situazione è peggiorata.

Difatti a Milanello si è creato un ambiente davvero surreale. E’ esploso un enorme caos e si respira un’aria pesantissima, perchè i tifosi si sono stancati di aspettare e non vogliono assolutamente rivivere l’ultima stagione fallimentare appena terminata.

Fallimento totale

I rossoneri, nonostante avessero una delle rose migliori del campionato, non sono mai riusciti ad entrare nella lotta Scudetto. Addirittura sono terminati noni in classifica, dicendo addio alla qualificazione a qualunque competizione europea.

A ciò si aggiunge la finale persa in Coppa Italia e la pesantissima sconfitta subita ai playoff di Champions League contro il Feyenoord. Un vero e proprio disastro, al quale si aggiunge una straziante retrocessione, a testimoniare il crollo del progetto di RedBird.

Sono retrocessi

La notizia è ufficiale ed ovviamente fa riferimento al Milan Futuro, sceso in Serie D. Il progetto giovani del Diavolo si è rivelato un gigantesco flop, tant’è che non sono riusciti ad agguantare la salvezza ai playoff e non hanno valorizzato i tanti talenti che compongono quella rosa.

Una situazione che ha fatto esplodere centinaia di polemiche sul social di Elon Musk, X. I tifosi infatti sostengono che i rossoneri abbiano perso per mano di una squadra in procinto di fallire, la Spal, ma vertono la loro protesta sulla terribile gestione del settore giovanile, che da un’opportunità si è trasformata in un limite per la crescita dei giovani prodigi. Serve dunque a tutta la società Milan premere il tasto reset e ripartire, questa voltà però con consapevolezza e con l’obiettivo di far eccellere il club in ogni competizione.