Non solo Reijnders, svuota l’armadietto di Milanello anche lui | Se ne va all’estero: Allegri è già in crisi

Max Allegri non ne può più, non immaginava di ritrovarsi in questa situazione: il Milan vende tutti, altro addio in programma dopo Reijnders

A differenza degli scorsi anni, Massimiliano Allegri si ritrova sempre ad affrontare complicatissime situazioni. Prima alla Juventus, con la società che si è improvvisamente rivoluzionata, poi al Milan, con tutti i top player della rosa sul mercato.

Una volta è casualità, due è praticamente certezza. Possiamo dunque dire che le seconde volte del mister toscano non sono mai fortunate, tant’è che i tifosi rossoneri pregano e sperano che la sua avventura a Milanello non termini anticipatamente.

A parte l’ipotetico arrivo di Luka Modric, campione assoluto ma agli ultimi anni della sua straordinaria carriera, non c’è ombra di nessun acquisto. Si parla solo e soltanto delle cessioni, con tutti i pezzi pregiati che man mano stanno lasciando il Diavolo.

Il primo è Tijjani Reijnders, volato al Manchester City di Pep Guardiola. E non sarà sicuramente l’unico dato che non c’è uno dei migliori dell’11 titolare che sia stato blindato, tant’è che continuano ad arrivare offerte da tutto il mondo.

Momento buio

Si credeva che questo momento buio terminasse con la fine della stagione ma si sta trasformando in un vero e proprio incubo. A quanto pare i tifosi dovranno continuare a patire, perchè apparentemente non è bastato esser terminati noni in campionato, aver perso la finale di Coppa Italia ed esser usciti ai playoff di Champions League.

Ad aggravare la situazione è la conferma di una nuova trattativa di mercato che coinvolge un titolare della nazionale francese. Non si tratta dell’estremo difensore Mike Maignan, ma di Theo Hernandez, che da mesi non riesce più ad esser il “treno” più veloce della Serie A.

Ai saluti

I nervi tra il classe 1997 ed il Milan si stan facendo sempre più tesi. Il suo contratto scade il 30 Giugno 2026 e non sembrano esserci i presupposti per ufficializzare un rinnovo, dato che il club non ha intenzione di offrirglielo per le recenti e pessime prestazioni.

Per non perderlo a zero e commettere gli errori degli scorsi anni, RedBird è intenzionato a venderlo. Aveva praticamente già raggiunto l’accordo con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ma il calciatore ha rifiutato la meta. Si è inserito successivamente l’Atletico Madrid, che nonostante non abbia ancora trovato l’accordo per il pagamento del cartellino non ha intenzione di mollare la presa e sta trattando per riportarlo in Spagna. Si attendono nuovi risvolti nelle prossime settimane, con la squadra rossonera che ha intenzione di cederlo nella prossima settimane così da avere a disposizione il suo sostituto ad inizio Luglio ed iniziare la nuova preparazione atletica.