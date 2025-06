Non si muove da Milano, dietrofront Tare | E’ la prima richiesta di Allegri: in quel ruolo vuole il migliore al mondo

Tare accontenta Allegri ed i tifosi del Milan e blinda il top player: nonostante le voci di mercato resterà in rossonero

Dopo settimane di sole cessioni e nessun comunicato da parte della società, il Milan ha finalmente chiarito le idee ai suoi tifosi. Il tutto grazie ad Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, che ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

L’ex Lazio ha innanzitutto sottolineato di aver esaudito un sogno che custodiva sin da bambino. Ha dichiarato di aver sempre voluto lavorare in una società così blasonata come quella rossonera e che è al settimo cielo per aver raggiunto dopo anni questo traguardo.

A questo ha aggiunto che adesso ha un altro obiettivo: riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano ed europeo. E’ questa la ragione per cui è arrivato, ossia soddisfare il desiderio dei tifosi di rivedere la propria squadra del cuore nella cerchia dei club migliori d’Europa.

Per farlo, ha spiegato che serviranno dei nuovi acquisti. Vuole rafforzare la rosa in ogni reparto, cosicchè Massimiliano Allegri abbia a disposizione il miglior 11 titolare possibile per competere per la vittoria delle competizioni Nazionali 2025/2026.

Nuove certezze

Il primo arrivo, praticamente ufficiale, è quello di Luka Modric. Nonostante sia al tramonto della sua carriera, avere un calciatore della sua leadership, esperienza e tecnica nello spogliatoio è un elemento di fondamentale importanza.

Ha detto esplicitamente al mister toscano di venire a Milano per vincere e non solo perchè è tifoso del Milan, ma perchè vuole ancora dimostrare di esser protagonista. E’ chiaro che una figura come la sua influenzi chi gli è attorno, motivo per cui sembrerebbe che insieme al nuovo mister abbia convinto il top player a rimanere ufficialmente in rossonero.

Voci smentite

Le tante voci circolate sul suo conto in questi giorni avevano pratiamente confermato il suo trasferimento dopo svariate stagioni al Milan, ma è stato tutto smentito. E’ stato però Tare in prima persona a dichiarare di non volerlo vendere e di avergli offerto un ruolo ancor più centrale nel nuovo progetto della società 7 volte Campione d’Europa.

Il suddetto è Rafael Leao e queste sono le parole del dirigente albanese: “Leao. “È un campione vero, fondamentale per la nostra squadra e il nostro progetto. Io e il mister abbiamo parlato con lui: è stato una bella sorpresa. È un ragazzo competitivo, ci ha chiesto che Milan abbiamo in mente. È una pedina importante”. I tifosi del Milan possono dunque star tranquilli, in estate la stella portoghese non partirà e continuerà a veleggiare sulla fascia sinistra di San Siro.