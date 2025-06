Mister aspettami, torniamo a lavorare insieme | Allegri lo riaccoglie a braccia aperte: beffate Inter e Napoli

Il giocatore si candida per entrare nella corte dell’allenatore toscano: torna finalmente in Serie A per vincere il campionato?

C’è grande entusiasmo nel mondo Milan per il ritorno sulla panchina rossonera di Massimiliano Allegri.

Con l’ingaggio dell’ex mister juventino la dirigenza del club milanese ha già messo le cose in chiaro: il prossimo anno vuole provare a vincere.

Ma per raggiungere risultati importanti Allegri vuole dei rinforzi importanti e, soprattutto, non disdegnerebbe di circondarsi di quelli che erano i “suoi” uomini.

Un attaccante vedrebbe di buon occhio la possibilità di tornare ad essere allenato da quello che è stato il suo vecchio mister e ora si tratta.

Una destinazione condivisa

La stagione di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool è stata terribilmente negativa. Arrivato in Premier con aspettative altissime, il ventisettenne genovese ha raccolto solo 6 presenze in Premier – il minimo per poter ricevere la medaglia per la vittoria del campionato inglese – e tre in Champions League. Insomma, un impatto tutt’altro che positivo per il figlio d’arte.

Solo 2 i gol segnati e altrettanti assist in 14 partite: un bottino scarso per quello che era considerato il giocatore italiano più talentuoso della sua generazione. In un anno ha perso infatti considerazione nei Reds, ma anche il posto in Nazionale. Dodici mesi da dimenticare che però potrebbero essere riscattati grazie ad un ritorno alla corte di Massimiliano Allegri. Segno del fatto che la Serie A è pronta a riaccoglierlo a braccia aperte.

Il mister lo vuole con sé

Il tecnico toscano non ha mai nascosto la sua positiva considerazione nei confronti di Chiesa. L’esterno offensivo era uno dei pochissimi nella Juve di Allegri ad essere in grado di saltare l’uomo e, in molti casi, di spaccare la partita. Il 26enne lascerà quasi sicuramente il Liverpool e per poterlo portare a Milano “basterà” una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Tuttavia, il Milan potrebbe spingere per arrivare ad un accordo di prestito con diritto di riscatto. Una formula che andrebbe bene ad entrambe le squadre, con il Liverpool che si libererebbe dell’ingaggio del calciatore italiano – con la prospettiva di cederlo il prossimo anno – e il Milan che avrebbe un rinforzo di prospettiva. Resta da vedere se, grazie alla “cura” Allegri, Chiesa tornerà ad essere l’eroe dell’Europeo vinto dalla Nazionale nel 2021 e dei gol all’Austria e alla Spagna.