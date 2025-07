Abbiamo sbagliato su di te, a luglio ti riportiamo in Italia | Colpo grosso Milan: ha tradito i cugini interisti

Il Milan decide di mettere sotto contratto un ex interista che adesso gioca all’estero, sarà il rinforzo sugli esterni

Continua la rivoluzione in casa Milan, organizzata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Max Allegri, che ha chiamato nelle ultime ore Rafael Leao, considerandolo come il fulcro del nuovo progetto rossonero. Le cessioni proseguono e dopo quella di Reijnders, che ha comportato una ricca plusvalenza, sono in dirittura d’arrivo quelle di Musah, Theo Hernandez e Thiaw che andranno ad aumentare il budget a disposizione per le operazioni in entrata.

Il centrocampo è rinnovato con un top player del calibro di Luka Modric, che a discapito dei 40 anni, potrà risultare decisivo in un campionato come quello italiano e in una stagione in cui il club sarà impegnato solo in serie A.

Al suo fianco un giovane di enorme prospettiva come Ricci che lascia Torino per approdare in una Big, con l’obiettivo di confermare il proprio posto di riguardo in Nazionale e trovare il giusto minutaggio nella mediana rossonera.

Tare è al lavoro per ingaggiare un altro centrocampista dai piedi eccelsi come Xhaka che andrebbe a completare un reparto di enorme qualità, con giocatori dall’impostazione difensiva ma capaci di lanciare le punte con giocate sopraffine.

Il Milan deve trovare un degno sostituto di Theo Hernandez

Uno dei tasselli da completare riguarda quella del terzino sinistro, con Theo pronto a lasciare Milanello e con Gimenez che non basterà come sostituto. Piace molto Lorenzo Pirola, protagonista di un ottimo Europeo con l’Under 21.

Il classe 2002 è reduce da un’esperienza formativa in Grecia, tra le fila dell’Olympiacos. Il club di Atene potrebbe cedere il giocatore azzurro di fronte a un’offerta ritenuta congrua.

Dopo il trascorso nell’Inter ecco il tradimento, è nel mirino dei cugini del Milan

Pirola è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e il suo possibile trasferimento al Milan potrebbe non essere gradito dalla curva nerazzurra. Marotta non ha avuto il coraggio di puntare su di lui e ha concesso ai greci di acquistarlo a titolo definitivo per soli tre milioni di euro.

Un errore di valutazione che potrebbe diventare uno smacco, nel caso dell’acquisto da parte di un Milan che è rimasto colpito dalle sue prestazioni con la maglia azzurra, tanto che potrebbe entrare nel gruppo dei giocatori monitorati da Gennaro Gattuso in vista del Mondiale del prossimo anno.