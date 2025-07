E tu chi sei, la porta è quella vai via | Allegri lo boccia ancor prima di conoscerlo: ceduto all’estero senza rimpianti

Non è stato chiamato nemmeno per il ritiro, Allegri l’ha già scartato: ha le valigie già pronte, deve solo lasciare Milanello

Manca pochissimo per il primo raduno ufficiale a Milanello dei rossoneri. Massimiliano Allegri è pronto ad iniziare la sua seconda avventura sulla panchina del Milan con un unico obiettivo da conseguire: cucire la seconda stella sulla divisa del club.

Non sarà un primo incontro di piacere ma bisognerà mettersi subito a lavoro. Il tecnico livornese ha difatti già comunicato che i calciatori dovranno trascorrere molte ore nel centro sportivo del Diavolo, perché bisogna sin da subito rafforzare lo spogliatoio e creare una nuova mentalità vincente.

L’annata passata va dunque messa alle spalle. Il non partecipare a nessuna competizione europea e la sconfitta in finale di Coppa Italia ha sicuramente inciso sul morale, motivo per cui è necessario rimettersi in sesto sia fisicamente che mentalmente per la nuova stagione.

Non tutti però saranno presenti. Non per vacanze ma perché il Milan ha già chiarito che ci sono varie cessioni in programma dopo quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, così da ridurre la rosa a disposizione del mister a circa 23/24 calciatori.

Taglio netto

C’è tantissimo da fare, e del tutto si sta occupando Igli Tare, il nuovo ds rossonero. La figura che è tanto mancata in questi anni sta prendendo in mano la situazione con la volontà di rivoluzionare la squadra e renderla più competitiva.

Dopo l’arrivo di Samuele Ricci e l’operazione già ufficiale che vede Luka Modric sbarcare in Serie A, ci sono altre trattative in corso. Per finalizzarle però c’è assoluto bisogno di vendere, così da aumentare il budget a disposizione per creare un nuovo Milan.

Valigie pronte

Tra gli svariati esuberi messi sul mercato, figura il nome di Noah Okafor. Nelle ultime due stagioni il minutaggio dell’esterno svizzero si è ridotto sempre più, motivo per cui è alla ricerca di una nuova destinazione che possa rilanciare la sua carriera. Ci ha già provato durante la sessione di calciomercato invernale, trasferendosi al Napoli di Antonio Conte dove ha conquistato lo Scudetto ma non ha convinto il mister leccese, che ha deciso di non riscattarlo.

A pochi giorni dall’inizio della sessione estiva si sono spalancate le porte di un nuovo scenario, la Süper Lig Turca, campionato in cui si è da pochi giorni trasferito il suo ex compagno, Tammy Abraham. I rossoneri chiedono circa 15/20 milioni di euro per la sua partenza, cifra che il Flamengo aveva offerto, senza però chiudere la trattativa a causa della volontà del calciatore di non trasferirsi in Brasile. Adesso sulle sue tracce ci sono il Fenerbahçe ed il Beşiktaş , entrambe intenzionate ad acquistarlo tramite prestito con diritto di riscatto, formula che il club 7 volte Campione d’Europa non gradirebbe perché vorrebbe cederlo a titolo definitivo.