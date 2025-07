“Sono contento che rimanga”, dietrofront Milan | Allegri annuncia la permanenza del big: disfatti i bagagli

Allegri l’ha comunicato durante la sua prima intervista: i tifosi del Milan sono al settimo cielo, il top player non lascerà Milanello

L’attesa è finalmente terminata, la nuova stagione è in procinto di aprire i battenti e ci sta già regalando tantissime sorprese. Tra le tante, c’è il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, presentato dal club dopo 11 anni dalla sua prima avventura.

All’epoca riuscì nella missione di far vincere al club il 18esimo Scudetto. Adesso ha un compito simile da portare a termine ma di maggiore valore: ricreare il gruppo e portare il Diavolo a conquistare la sua seconda stella.

Non l’ha esplicitamente detto nella sua prima conferenza stampa. È stato prettamente vago, sottolineando che l’obiettivo dei rossoneri è riagguantare la qualificazione in Champions League, per poi tirare le somme dal mese di Marzo in poi.

Insomma, l’ex Juventus, non vuol fare il passo più lungo della gamba. La sua filosofia si basa sull’avere i piedi per terra, la testa sulle spalle e lavorare, proprio gli elementi che sono mancati al Milan nell’ultima annata disputata.

Resta al Milan

Tra i tanti argomenti affrontati, ha sganciato una bomba che ha fatto esultare i tifosi del club 7 volte Campione d’Europa. Ha annunciato con fermezza che il top player non si muoverà da Milanello, cancellando tutte le voci di mercato che lo vedevano già con le valigie pronte.

Una notizia che ha sorpreso tutti, anche le società avversarie. Il suo trasferimento era già stato dato per ufficiale, mancava l’ultimo scambio di documenti, ed invece resterà a Milano e farà parte dell’11 titolare di Allegri.

Non si muove

Il suddetto è uno dei titolarissimi della Nazionale francese del CT Deschamps. Parliamo di Mike Maignan, che dopo un’annata difficile tra i pali rossoneri e vari diverbi con la dirigenza, aveva deciso di cambiare aria e di provare una nuova esperienza.

Tante trattative che però non sono mai arrivate al dunque. E così, dopo un lungo colloquio con il mister, il classe 1995 ha deciso di continuare a vestire la maglia rossonera e la fascia di Capitano, dichiarandosi pronto a lottare insieme ad i suoi compagni per la vittoria del tricolore. Nulla da fare invece per il suo connazionale, Theo Hernandez, che tra le varie proposte ricevute ha deciso di accettare l’Al-Hilal e di trasferirsi da Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Una perdita enorme per il Milan dato che parliamo del difensore più prolifico di Europa in termini di gol ed assist dal suo arrivo ma dopo Feyenoord e l’uscita dalla UCL, ricongiungersi era diventato impossibile.