Terremoto Milan, adesso la panchina è vacante | Contatti con l’ex Lazio: hanno scelto e ratificato

A Milanello la squadra è nel caos più totale, la panchina sarà affidata all’ex Lazio, avrà il compito di valorizzare i giovani rossoneri

L’ultima stagione del Milan è stata fallimentare. La campagna acquisti ha visto aggiungere pochi tasselli che poi si sono integrati nell’undici titolare, con operazioni di mercato che non hanno aggiunto valori rilevanti dal punto di vista tecnico.

Dopo la fortunata parentesi con Pioli in panchina, né Fonseca e né Conceicao sono stati in grado di garantire una continuità di risultati, nonostante alcune prestazioni di alto livello, come i derby e il blitz a Madrid in Champions League.

L’ottavo posto finale in campionato ha certificato la necessità di ripartire da zero per tornare ai vertici, con l’esclusione dalle coppe europee che sarà un incentivo per concentrarsi sul campionato e gettare le basi per un futuro roseo.

Negativa anche la prima annata del Milan Futuro che non è riuscito a mantenere la categoria e, nonostante alcuni giocatori di enorme prospettiva, è scivolata nei dilettanti, con il prossimo campionato che disputerà in serie D, con Max Allegri che monitorerà con frequenza eventuali miglioramenti di alcuni di loro.

Ecco chi sarà il nuovo allenatore del Milan, a breve l’incontro con i vertici del club

Il processo di valorizzazione della cantera parte dai giovanissimi e la proprietà non vuole lasciare niente al caso, trasmettendo subito una certa mentalità e l’importanza di indossare quella maglia. E per farlo il nuovo tecnico dell’Under 16 sarà Marco Parolo, stando a quanto riportato da MilanNews.

L’ex centrocampista della Lazio, e nell’ultimo periodo commentatore per DAZN, potrebbe intraprendere una nuova carriera, quella dell’allenatore. Nei prossimi giorni è atteso l’incontro decisivo per poi procedere con la firma in modo da potere iniziare a pianificare quella che sarebbe la sua stagione d’esordio in panchina.

Una carriera di tutto rispetto, con diversi gettoni anche con la maglia azzurra

L’ex mediano ha collezionato oltre 200 presenze nel massimo campionato con la maglia della Lazio, mentre in precedenza si era messo in mostra in Emilia, prima a Cesena e poi a Parma, meritandosi anche un posto da protagonista in Nazionale.

Parolo è ricordato anche per essere uno dei pochi, nel suo ruolo, ad avere siglato un poker in un’unica partita, sul campo del Pescara, un giorno indelebile per lui e per tutto il popolo biancoceleste.