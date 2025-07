Ripartiamo insieme, che ne dici? Pioli lo ha convinto | Dal Milan alla Fiorentina: torneranno a lavorare insieme

Stefano Pioli invita alla Fiorentina uno dei senatori della sua parentesi al Milan, insieme in Toscana per tornare a vincere

Stefano Pioli è tornato a Firenze per la sua seconda parentesi alla guida della Viola che parteciperà per la quarta stagione di fila alla Conference League, con l’obiettivo di alzare una coppa europea che sarebbe un traguardo storico, sfumato all’ultimo nelle passate annate.

Il tecnico emiliano ha fatto visita al Viola Park e ha diretto il primo allenamento con la sua nuova squadra. Tra i nuovi arrivi un centravanti d’esperienza come Edin Dzeko, pronto a portare carisma all’interno dello spogliatoio e un buon bottino di reti.

Il bomber bosniaco è stato chiesto da Pioli per svolgere un ruolo analogo a quello che ha avuto Zlatan Ibrahimovic nel suo Milan, con un contributo anche fuori dal campo per trasmettere una mentalità vincente ai più giovani dell’organico.

A disposizione del mister anche un fantasista come Barak, anche lui reduce da una stagione in Turchia e desideroso di tornare protagonista in una piazza in cui ha fatto intravedere sprazzi del suo talento.

Pioli lo ha chiesto a Commisso, lo ha già allenato a Milano

Il principale colpo di mercato della Fiorentina sarà la conferma di Moise Kean come principale terminale offensivo, con la clausola da 52 milioni che è appena scaduta e con la punta azzurra che ha rifiutato la destinazione araba, al contrario di quanto ha fatto il compagno di reparto in Nazionale Mateo Retegui.

Per la difesa, al posto dell’ex capitano Biraghi, che è stato riscattato dal Torino, la Fiorentina pensa a un altro che ha già indossato la fascia ma al Milan allenato proprio da Pioli e si tratta di Davide Calabria.

Un rinforzo di esperienza sugli esterni per il nuovo tecnico della Fiorentina

Il terzino classe ’96 si è svincolato dopo i sei mesi trascorsi a Bologna, in cui ha conquistato da protagonista la Coppa Italia, battendo in finale proprio la sua ex squadra che lo ha cacciato durante la finestra di gennaio per divergenze di vedute con Conceicao.

I rapporti con Pioli, invece, sono ottimi e sarebbe lieto di poterlo avere di nuovo a disposizione, certo del prezioso contributo che potrebbe dare nelle due fasi. L’operazione, che al momento resta una suggestione, potrebbe concretizzarsi nel corso di questa sessione estiva.