Insieme siamo stati campioni, che ne dici di farlo anche a Firenze? Pioli lo ha convinto: lascia il Milan solo per lui

Con Pioli ha vinto il campionato, ora vuole seguirlo a Firenze, il top player lascia il Milan per approdare in Toscana

Stefano Pioli ha iniziato la sua seconda parentesi al timone della Fiorentina. Il tecnico emiliano ha diretto i primi allenamenti al Viola Park, soddisfatto per questa nuova avventura che gli consente di tornare in Italia e di partecipare anche alle coppe europee.

Ed è la Conference League il principale obiettivo della prossima stagione dei toscani, intenzionati ad alzare un trofeo internazionale che è sfumato per tre anni di fila al foto-finish. Con l’esperienza e la caratura del nuovo tecnico, Rocco Commisso vuole regalare un traguardo storico ai calorosi tifosi della Viola.

Il legame tra Pioli e Firenze non si è mai spezzato, dalla tragedia che coinvolse Davide Astori a un rapporto di stima reciproca con la curva che ne ha sempre riconosciuto la competenza, la compostezza e l’umanità.

Pioli si trova a guidare una squadra molto diversa rispetto a quella lasciata nel 2019, prima di approdare al Milan, dove ha vinto un campionato e raggiunto una semifinale di Champions League.

Stefano Pioli pensa a un ex pupillo come primo rinforzo della Fiorentina

E proprio dal capoluogo lombardo potrebbe provenire un colpo in entrata, un giocatore che Pioli conosce bene e che consentirebbe alla mediana della Fiorentina di alzare l’asticella. Lui è Ismael Bennacer, non riscattato dal Marsiglia dopo il prestito della scorsa annata, conclusa con prestazioni altalenanti alla corte di Roberto De Zerbi, e considerato come un esubero dalla dirigenza rossonera.

Il centrocampista algerino piace anche all’Al-Hilal di Inzaghi ma preferirebbe restare in Europa piuttosto che trasferirsi in Arabia Saudita. Ciò che rende complicato il buon esito della trattativa è il nodo ingaggio, pari a 4 milioni, una cifra che non è alla portata della Viola, che farà percepire la stessa cifra solo a Moise Kean, premiandolo per la sua scelta di non cambiare casacca, come segno anche di gratitudine per essersi rilanciato in Toscana.

Stefano Pioli lo vuole come titolare in mediana

La presenza di Pioli potrebbe fare la differenza per convincere Bennacer a vestire la maglia viola, riducendosi anche l’attuale stipendio che gli garantisce il Milan.

Anche la certezza di un posto da titolare in mezzo al campo è un ulteriore aspetto che gioca a favore di una Fiorentina che è ancora in fase di sondaggio dei profili ritenuti ideali per rinforzare la squadra.