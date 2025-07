Sono stufo dell’Arabia, qualcuno mi venga a prendere | Kessie ritorna in Italia: sfiderà il suo Milan

Kessie è pronto a ritornare e a dominare i campi della Serie A: il capitolo Arabia Saudita è chiuso, firma per una squadra italiana

Franck Yannick Kessie ha sganciato la bomba: è pronto a ritornare in Italia. All’età di 28 anni e nel pieno della sua carriera, dopo due anni in Arabia Saudita dove ha vestito la maglia dell’Al-Ahli, ha deciso di ritornare in Serie A.

Una notizia che non ha fatto felice i tifosi delle squadre che l’hanno lanciato e fatto crescere, Milan e Atalanta. Questo perché non sono stati loro a contattare il suo entourage, ma altri top club della massima serie italiana, che son pronti e decisi a ingaggiarlo.

Il Presidente, così soprannominato perché era il leader assoluto degli spogliatoi, è pronto a lasciare il Medio Oriente ed arrivare nuovamente in Europa. Dopo il Cesena, le due società sopra citate ed il Barcellona, è arrivato il momento di iniziare una nuova avventura.

Chiunque lo acquista fa un affare. L’esperienza avuta dall’altra parte del globo terrestre non l’ha affatto peggiorato, tant’è che l’ivoriano ha siglato 20 gol ed assist nelle due stagioni disputate e non ha mai saltato una partita per infortunio.

Ancora al top

La sua caratteristica principale è sempre stata la forza fisica. È sempre prestante e instancabile, abbinando ciò ad un’ottima velocità, splendidi inserimenti e una buonissima fase realizzativa da quando Stefano Pioli lo provò come trequartista.

Come riportato da SportMediaset è arrivata l’ora di misurarsi nuovamente nei palcoscenici più competitivi del panorama calcistico mondiale. Ecco perché è attualmente in trattativa con la Roma e la Juventus, entrambe qualificate alle competizioni europee.

Ritorno in Italia

L’idea è balenata nella mente dei giallorossi grazie a Frederic Massara, che lo han ben conosciuto quando indossava la maglia del Diavolo. È proprio il tassello che manca a centrocampo a Gian Piero Gasperini, che lo ha già allenato nell’annata 2016/2017.

I bianconeri sono anch’essi alla ricerca di un nuovo interprete in quel ruolo ed Igor Tudor stravede per lui. Con l’addio di Douglas Luiz, l’obiettivo numero uno sul taccuino è proprio Kessie, che servirebbe a chiunque per la sua duttilità, la sua capacità di eccellere in entrambe le fasi e la sua esperienza. L’unico nodo è l’ingaggio dato che percepisce attualmente 14 milioni di euro ma è consapevole che dovrà diminuirselo se vuole davvero tornare in Italia. Si attendono dunque nuovi risvolti per il suo futuro, attualmente conteso in un’aspra lotta tra la Vecchia Signora e la Lupa.