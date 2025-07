Ho visto abbastanza, non sei da Milan | Allegri lo ha bocciato: ceduto alla rivale in Serie A

Allegri ha deciso, non continuerà il ritiro con la squadra: è stato già bocciato, è in corso la trattativa per la cessione

Massimiliano Allegri ha finalmente iniziato la sua seconda esperienza in rossonero. Le sue seconde volte non sono state proprio delle migliori, come testimonia la seconda avventura sulla panchina della Juventus, ma attendiamo che sia il campo a parlare.

Dopo la vittoria della Coppa Italia nella stagione 23/24 e un anno sabbatico, è finalmente pronto a rimettersi in gioco. E lo fa in una situazione tutt’altro che semplice dato la disastrosa annata da cui provengono i rossoneri, reduci anche della cessione di due top player.

I rossoneri hanno difatti detto addio a Tijjani Reijnders e Theo Hernandez. Due giocatori di livello assoluto che mancheranno allo scacchiere del Diavolo, ma che il club già sta provvedendo a sostituire per dare al mister la miglior formazione possibile.

Sino ad ora dal calciomercato estivo sono arrivati due centrocampisti, Samuele Ricci e Luka Modric. È dunque chiaro che la dirigenza abbia intenzione di formare un mix di gioventù e leadership, così da provare a vincer subito e costruire le fondamenta per il futuro.

Obiettivi fissati

Senza competizioni europee a cui partecipare, l’obiettivo è trionfare nelle competizioni Nazionali. C’è da riconfermarsi campioni in Supercoppa Italiana, vincere la Coppa Italia, oramai divenuto un vero e proprio tabù per la società e conquistare e cucire la seconda stella sulla divisa.

Per farlo c’è bisogno della miglior rosa possibile. Ed è proprio ciò su cui stanno lavorando Allegri e Tare, cauti nel selezionare chi merita di restare e chi invece dovrà preparare le valigie e intraprendere un nuovo percorso lontano da Milanello.

Via da Milanello

In seguito ad accurate valutazioni hanno deciso di non puntare su un calciatore, lasciando i tifosi interdetti dato il suo ottimo potenziale. Si tratta di una giovanissima promessa del 2006, che ha trascorso gli ultimi due anni nelle giovanili del club e non è riuscito ad ottenere la promozione in prima squadra.

Il suo nome è Alessandro Lamorte, centrocampista centrale di 180 cm che ha segnato 9 gol e fornito 5 assist in 81 partite disputate in carriera. Come si apprende dai canali ufficiali della Lega Calcio, la Cremonese, appena promossa in Serie A, ha scelto di puntare su di lui mettendolo sotto contratto. Nel mentre, i grigiorossi hanno anche presentato il loro nuovo allenatore, Davide Nicola, l’uomo perfetto per puntare all’impresa di ottenere la salvezza e rimanere nella massima serie italiana.