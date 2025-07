Ciao Milan, ti dispiace se lo prendiamo noi? Xhaka arriva in Serie A: sarà avversario di Allegri

Dopo settimane di trattativa Xhaka sceglie i rivali: lo svizzero affronterà Allegri la prossima stagione di Serie A

Uno dei protagonisti del calciomercato estivo è senz’altro Granit Xhaka. Lo svizzero, dopo due anni al Bayer Leverkusen in cui ha scritto la storia del club da vero e proprio eroe, ha deciso di cambiare aria e di provare una nuova avventura.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la sua avventura in Germania è giunta al termine. Non ci sono i presupposti per continuare insieme, lasciandosi alle spalle il ricordo della vittoria della Bundesliga e della Coppa di Germania ed un quasi Triplete da imbattuti.

Una scelta alquanto bizzarra, soprattutto se consideriamo che ha ancora tre anni di contratto. Magari non ha avuto feeling con il nuovo allenatore, Erik Ten Hag, a differenza del suo predecessore, Xabi Alonso, dato che ha intenzione di ringiovanire il centrocampo.

Ed ecco che si è aperta la pista della cessione. Sembrava tutto fatto per un suo approdo al Milan di Massimiliano Allegri, specialmente dopo le parole di Igli Tare che sottolineavano la necessità di rinforzarsi a metà campo, ma la trattativa è improvvisamente saltata.

Trattativa arenata

La richiesta del club tedesco era di 15 milioni di euro, una cifra che il Diavolo non era disposto a spendere per un calciatore della sua età. La loro offerta si era fermata a 10 milioni di euro, ritenuta totalmente inadatta dai Die Werkself per un atleta del calibro del classe 1992.

A peggiorare la situazione son state le concorrenti. Sono tante le società che hanno chiesto informazioni su di lui ed hanno contattato il Leverkusen e l’entourage di Xhaka, offrendo importi decisamente superiori a quelle dei rossoneri.

Dai rivali

In questi giorni è stato forte l’interesse da parte del Neom SC, club della Saudi Pro League. La società araba sta tentando in tutti i modi di convincerlo, difatti gli ha presentato un’offerta importante sia dal punto di vista economico che progettuale.

Occhio però alla Juventus, in fase di rivoluzione, che sta cercando un centrocampista con le sue caratteristiche, la sua esperienza e la sua leadership. Certamente non può pareggiare lo stipendio offerto ma gli permetterebbe di vivere un altro capitolo della sua ottima carriera e continuare a giocare al top. Adesso è tutto nelle sue mani: dovrà scegliere se continuare a fare la differenza nei migliori palcoscenici internazionali oppure lasciarsi convincere dal “Dio denaro” e avvicinarsi sempre più al ritiro.