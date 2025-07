“Milan, prendilo e fai un affarone”, il campione del Mondo lo consiglia | Allegri risolve tutti i problemi in attacco: accordo ad un passo

Allegri è pronto ad accogliere l’attaccante a Milanello: risolti tutti i problemi, sta arrivando il colpo Scudetto

Massimiliano Allegri sta cercando giorno dopo giorno di costruire il Milan a sua immagine e somiglianza. Arrivato in una tempesta burrascosa ha l’obiettivo di calmare le acque e di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Per farlo, soprattutto dopo le cessioni di due top player quali Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, ha bisogno di nuovi acquisti. Sono difatti già arrivati Samuele Ricci, Pietro Terracciano, Luka Modric e Pervis Estupiñán.

Non è però finita qui dato che manca l’ultimo tassello, la punta centrale. Nonostante la presenza di Santiago Gimenez, acquistato a gennaio per oltre 35 milioni di euro, il mister toscano vuole un altro attaccante per completare il reparto.

Scelta ragionevole se consideriamo che il messicano è ad oggi l’unico di ruolo. Milanello ha salutata negli scorsi giorni Tammy Abraham, Luka Jovic, Francesco Camarda ed è ai dettagli la trattativa che porterebbe Alvaro Morata al Como.

Ricerca in corso

Il classe 2001 è dunque il titolare al momento, anche se non rispecchia appieno le caratteristiche che il tecnico livornese immagina nella sua squadra. Ed è per questo che Igli Tare e la dirigenza stanno lavorando incessantemente, con l’obiettivo di accontentare Allegri e definire la rosa del Diavolo.

Con Lorenzo Lucca al Napoli, Mateo Retegui all’ Al-Qadisiya ed il prezzo elevatissimo di Moise Kean, le opportunità scarseggiano. Ne è rimasta solo una, consigliata dal campione del mondo, di assoluta qualità, che risolverebbe tutti i problemi del Milan.

Prendilo e fai un affare

Il consulente è Ciccio Graziani, vincitore della Coppa del Mondo del 1982 con l’Italia. Adesso opinionista sportivo, ha espresso il proprio parere sul colpo che dovrebbero affondare i rossoneri a Radio Sportiva: “Come vede la porta Vlahovic la vedono in pochi, non in Italia, al mondo. Se il Milan lo prende fa un affarone“.

Suggerisce dunque l’acquisto dell’attaccante serbo, in rottura con la Juventus. Non c’è stato alcun modo di trovare un accordo tra le parti per rinnovare il contratto, motivo per cui, anche e soprattutto per le recenti prestazioni, i bianconeri hanno deciso di cederlo. L’apertura per acquistarlo a titolo definitivo è arrivata da parte dell’AD Giorgio Furlani, che spera di strappare un prezzo vantaggioso vertendo sulla volontà del calciatore di lasciare Torino, sfruttando anche l’ottimo rapporto che il classe 2000 ha con Allegri. Si aspettano nuovi risvolti in merito alla trattativa, che per essere finalizzata dovrà vedere Dusan Vlahovic ridursi lo stipendio, passando dai 12 netti attualmente percepiti ad almeno la metà.