Torna all’ombra della Madonnina | Disposto a tutto pur di giocare nel Milan di Max Allegri

Il Milan sfrutta la sosta per concentrarsi sul mercato. È pronto e disposto a tutto per tornare a Milano da Max Allegri.

Il Milan che ha riabbracciato Massimiliano Allegri ha sorpreso tutti, soprattutto dopo il tracollo al debutto, in casa, contro la Cremonese. Eppure è proprio da lì che i rossoneri hanno trovato la giusta ripartenza, scoprendosi più avanti di quello che si pensava.

La squadra sembra aver assimilato più velocemente di quanto si potesse immaginare i dettami del tecnico toscano, mostrando un cinismo e un equilibrio tattico che erano mancati nelle stagioni precedenti. Una partenza lanciata che ha fatto risalire le quotazioni in ottica Champions League.

La sosta per gli impegni delle Nazionali è arrivata in un momento cruciale, non solo per ricaricare le batterie dopo un avvio intenso, ma anche per fare il punto sulla rosa. Questo Milan, senza coppe europee, potrebbe addirittura presentarsi a marzo non più per blindare un posto Champions, obiettivo dichiarato, ma per quanto lottare per il titolo.

In attesa che Rafael Leao ritrovi la brillantezza dei giorni migliori e diventi il fattore determinante che tutti si aspettano, la dirigenza rossonera ha acceso i fari sul mercato di gennaio, un’occasione d’oro per puntellare la squadra.

A difesa del Milan

L’obiettivo primario di Max Allegri e del direttore sportivo, Igli Tare, è chiaro: rinforzare il reparto difensivo con un elemento di spessore internazionale. Un leader in grado di elevare la qualità del pacchetto arretrato e portare in dote quell’esperienza necessaria per affrontare al meglio il girone di ritorno.

Nella lista della spesa del Milan, i nomi sono pochi ma di altissimo profilo. L’identikit tracciato da Allegri per il difensore ideale è preciso: un centrale forte fisicamente, capace di impostare il gioco ma soprattutto attento in marcatura. Un giocatore che conosca bene la Serie A e che non abbia bisogno di un lungo periodo di ambientamento per poter incidere sin da subito e prendere le redini della difesa.

Tutte le strade portano a Milan

E qui entra in gioco Milan Skrniar, l’ex Inter che Mourinho si era portato al Fenerbahce, prima di essere esonerato. Il centrale slovacco è un vecchio pallino di Tare e un profilo che Allegri tiene in grandissima considerazione per la sua leadership e la conoscenza del campionato italiano.

L’ostacolo maggiore, neanche a dirlo, resta però l’ingaggio. Skrniar prende circa 9 milioni di euro più bonus in Turchia. Una cifra fuori portata per gli attuali parametri del Milan, ma lo slovacco, pur di tornare a San Siro e mettersi agli ordini di Allegri per rilanciarsi e ritrovare la forma migliore, potrebbe ridursi sensibilmente lo stipendio, spianando la strada al clamoroso ritorno all’ombra della Madonnina.