Affarone Tare | Un campione d’Europa per il Milan. È un’operazione da scudetto

Tare fiuta l’affare e si mette in moto: un campione d’Europa per il Milan. Arriva a gennaio, è un’operazione da scudetto.

Ci voleva una mini rivoluzione per rimettere tutto a posto. Il Milan, sotto la guida sapiente della garanzia Massimiliano Allegri, sta gradualmente mettendo alle spalle la stagione nera, culminata con l’amara esclusione dalle competizioni europee.

La rifondazione passa attraverso la solida gestione del tecnico livornese, che sta plasmando un gruppo coeso e affamato, capace di volare in testa al campionato dopo 7 giornate e nonostante la sconfitta all’esordio in casa contro la Cremonese. Tuttavia, non si può negare che una parte fondamentale del merito per la rinascita rossonera debba essere attribuita al Direttore Sportivo Igli Tare.

L’albanese, già apprezzato per le sue doti nella sua precedente esperienza alla Lazio, ha dimostrato ancora una volta un fiuto eccezionale. Lui ha scelto senza pensarci troppo Allegri come nuovo allenatore del Milan. Lui ha preso giocatori molto funzionali al progetto.

Tare si sta confermando come un dirigente di altissimo livello, capace di individuare opportunità di mercato uniche e trasformarle in operazioni vincenti. Il suo lavoro non si limita solo alla scelta dei calciatori, ma si estende alla capacità di negoziare accordi vantaggiosi e di tessere trame internazionali.

Una clamorosa intuizione

Questa sua visione a 360 gradi è la vera marcia in più per il nuovo corso del Milan, che punta a ritornare sul tetto d’Italia, non prima di tornare in Champions League. La sua ultima, clamorosa intuizione, è destinata a far sognare i tifosi e a sconvolgere gli equilibri della Serie A.

Dopo Modric, un’altra operazione che potrebbe tingere di rossonero il campionato riguarda un vero campione d’Europa, un attaccante stellare appena trasferitosi oltreoceano. Si tratta di Son Heung-min, l’ex stella del Tottenham, che dopo aver trionfato in Europa League con gli Spurs ha accettato la ricca offerta del Los Angeles FC in Major League Soccer.

Uno scenario inatteso

Un acquisto che ha sorpreso molti, ma che ora apre uno scenario inatteso. Il campionato statunitense, infatti, osserva una lunga pausa tra gennaio e giugno, lasciando i suoi giocatori a lungo inoperosi nel pieno della stagione europea. Ed è qui che l’intuizione di Tare si fa brillante e ambiziosa. Nell’anno del Mondiale, questo è un periodo di inattività troppo lungo per un giocatore del calibro e della fame agonistica Son. Che che non vuole perdere il ritmo in vista degli impegni con la sua nazionale.

Così Son potrebbe diventare l’operazione perfetta per il Milan, replicando un meccanismo già visto e apprezzato in passato: fu così per Beckham nel 2009 in rossonero. La formula sarebbe quella di un prestito temporaneo, della durata di sei mesi, per permettere all’attaccante di mantenersi in forma al massimo livello. Una soluzione che porterebbe un talento di calibro mondiale a San Siro per il periodo cruciale della stagione, dando una spinta determinante.