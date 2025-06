Mi manda Pep Guardiola: Milan, arriva il terzino | Allegri lo voleva a tutti i costi

Il primo colpo del nuovo Milan arriva da Pep Guardiola: con lui questa volta la difesa è a posto.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri è ufficialmente partita la nuova era del Milan.

Il club rossonero ha battuto tutti sul tempo ed è riuscito ad aggiudicarsi – con Napoli e Inter alla finestra – l’allenatore toscano dopo la sua esperienza alla Juventus e ora vuole ricominciare.

Ceduto Reijnders – a cui seguirà con ogni probabilità anche l’addio di Theo Hernandez – il nuovo Ds Tare vuole passare alla fase degli acquisti.

Per sopperire alla partenza del francese potrebbe infatti arrivare un terzino di primissimo livello.

Si accende il mercato del Milan

Per convincere Allegri a sedersi sulla scottante panchina rossonera, Tare avrà usato sicuramente argomenti convincenti che, in linea teorica, dovrebbero concretizzarsi perlopiù in questa sessione di mercato. In queste ore l’attenzione dell’ex dirigente della Lazio si sta concentrando principalmente su due nomi: Jakiub Kiwior e Oleksandr Zinchenko.

Proprio sull’ucraino ci sarebbero le maggiori possibilità di successo e, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore un uomo del Milan avrebbe incontrato i dirigenti dell’Arsenal. Sarebbe lui il sostituto perfetto di Theo Hernandez se il francese dovesse andare davvero all’Atletico Madrid – tramontata quasi sicuramente l’opzione Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Guardiola approva

Il nazionale ucraino classe 1996 ha ancora un anno di contratto con i Gunners – scadenza a giugno 2026 – e potrebbe partire ad una cifra inferiore ai 20 milioni di euro – il suo valore attuale secondo Transfermarkt.it – richiesti dal club inglese. Sulle qualità del 28enne ci sono ben pochi dubbi, dato che il club inglese lo acquistò tre anni fa dal Manchester City di Guardiola.

Proprio l’allenatore spagnolo fu uno dei suoi più grandi estimatori prima di dare il via libera alla cessione ai rivali della Premier. Un indizio che fa crescere la possibilità di un colpaccio di Tare sulla fascia è il fatto che l’Arsenal sarebbe sempre più vicino ad acquistare Jorrel Hato, classe 2006 dell’Ajax che gioca proprio nel ruolo dell’ucraino. Se la trattativa non dovesse andare in porto il Ds rossonero potrebbe virare su Andrea Cambiaso – difficile però che i bianconeri possano privarsene – Destiny Udogie o Maxim De Cuyper.