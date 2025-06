Leao per Osimhen: lo scambio dell’estate è servito | Napoli e Milan si sono accordati

Le due società hanno trovato l’accordo per scambiarsi i loro top player: è fatta per Leao al Napoli ed Osimhen al Milan

Il mercato del Milan è sempre al centro dell’attenzione. D’altronde non potrebbe essere altrimenti dato che tutti sono curiosi di quale squadra costruirà il Diavolo per far sì che la terribile stagione appena terminata sia solamente un brutto ricordo.

A sorpresa, lasciando i tifosi totalmente interdetti, hanno deciso di partire dalle cessioni, parte delle quali coinvolgono proprio i loro top player. Hanno difatti ceduto Reijnders al Manchester City, e sono in procinto di dar via Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao.

Mentre i due francesi sono in trattativa tra Premier League e Spagna, l’ala portoghese potrebbe rimanere in Italia. I sostenitori rossoneri speravano riguardasse il Milan ma in realtà il classe 1999 sta discutendo con il club ed i suoi agenti per trasferirsi al Napoli.

Antonio Conte è alla ricerca di un top player in quel ruolo, motivo per cui sta spingendo per l’acquisto di Leao. Dopo l’addio di Kvicha Kvaratskhelia e le poche garanze fisiche di David Neres, l’obiettivo è portare nella squadra partenopea un calciatore di livello che insieme a Lukaku e Politano formi il tridente d’attacco.

Tassello mancante

Nel 4-3-3 del mister leccese sarebbe perfetto per riempire quel tassello che manca. Giovanni Manna, DS del club, ha già contattato il suo entourage ma lo scoglio più difficile da oltrepassare è il prezzo del cartellino, dato che parliamo di cifre vicine agli 80 milioni di euro.

Ed ecco la ragione per cui il Presidente Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di attuare una nuova strategia. Si vocifera che la volontà, dato che il Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca di un nuovo attaccante, è quella di scambiare il cartellino di Leao con quello di Victor Osimhen, valutato la medesima cifra.

Trattativa avviata

Il nome del nigeriano è quello che servirebbe proprio al club 7 volte Campione d’Europa. Rappresenta il prototipo ideale dell’attaccante moderno data la sua velocità, la sua fisicità e la sua capacità di giocare con la squadra, annesse ad un istinto nativo di gonfiare la rete come testimoniano i suoi 26 gol in 30 partite nell’ultima annata.

Sebbene si tratti di due ruoli diversi, è un’operazione che agisce in funzione delle necessità delle rispettive squadre e che potrebbe divenire realtà per la similitudine dei prezzi fissati per i loro cartellini. Si attendono dunque nuovi risvolti in merito alla trattativa ma l’asse Milano-Napoli sta per divenire incadescente.