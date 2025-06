Tare ha scelto il difensore: pesca dai vice campioni d’Europa | E il colpo è “gratis”

Il primo colpo in entrata del Milan potrebbe essere in dirittura d’arrivo: Tare ha deciso di mettere nero su bianco.

Sono giorni e settimane frenetiche in casa Milan: il club rossonero, scosso dall’ultima disastrosa stagione, vuole assolutamente riprendere il posto che gli spetta in Italia e in Europa.

Non è un caso infatti che il sostituto di Fonseca sarà proprio Massimiliano Allegri (tra i più vincenti in Italia), allenatore con esigenze e richieste ben precise.

Le quali dovranno essere necessariamente ascoltate dal nuovo Ds, Igli Tare, già pronto a sparare il suo primo colpo in canna.

Il tecnico rossonero potrebbe avere presto il primo rinforzo in difesa.

Un talento in arrivo a Milano

A poche ore dall’ufficialità della cessione di Tijani Reijnders al Manchester City – per una cifra intorno ai 70 milioni di euro inclusi bonus – gli uomini di mercato del Milan hanno avuto il via libera per poter procedere ai primi acquisti. In via Aldo Rossi hanno le risorse economiche sufficienti per operare sul mercato e il primo colpo potrebbe essere quello di Ayyoub Bouaddi, giovane centrocampista francese classe 2007 del Lille.

Nella scorsa stagione ha davvero ben figurato con la maglia della squadra dei Les Dogues, collezionando ben 24 presente in Ligue 1 e 9 in Champions League. Una vera e propria stella quindi che avrebbe attirato l’interesse di molti top club europei, tra cui appunto il Milan.

La prima operazione in entrata di Tare

Il nuovo Milan di Allegri dovrà ripartire da una stagione senza coppe europee e, soprattutto, senza Tijani Rijnders. L’obiettivo è quindi quello di guardare al futuro, sia per quanto riguarda le competizioni che il parco giocatori. Bouaddi compirà 18 anni il prossimo 2 ottobre e sembra possedere tutti quei requisiti che lo fanno rientrare tra le promesse della sua generazione.

Ma il primo vero colpo in entrata della nuova gestione Tare potrebbe essere un difensore. Secondo Sky Sport gli occhi dell’ex dirigente laziale si sarebbero posati su Niklas Sule, difensore tedesco classe ’95 del Borussia Dormund, vice campione d’Europa nel 2024. Per Gianluca Di Marzio, il 29enne potrebbe essere il primo obiettivo nel caso dovessero esserci importanti cessione nel reparto difensivo e il Milan potrebbe quindi approfittare della scadenza imminente – giugno 2026 – del contratto per tirare sul prezzo.