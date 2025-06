I tifosi del Milan non ci credo: agenti di Camarda visti in sede | Lo scenario peggiore di tutti

Il futuro di Camarda è stato deciso in queste ore, l’agente ha incontrato i vertici del Milan per parlare del giovane bomber rossonero

Francesco Camarda è uno dei maggiori talenti della cantera del Milan. A 17 anni ha già debuttato in prima squadra, con 10 presenze nella stagione appena trascorsa. Nella prima annata dell’Under 23 ha messo a segno sette reti in Lega Pro, senza riuscire a contribuire alla salvezza, con la retrocessione avvenuta ai playout ma con buone chance di ripescaggio.

Igli Tare è alle prese con la cessione di alcuni pezzi pregiati della rosa. Maignan è in scadenza di contratto, ha rifiutato l’approdo al Chelsea in quanto i Blues non hanno rispettato la richiesta economica della proprietà.

Reijnders ha già svolto le visite mediche con il Manchester City e la sua partenza porta circa 70 milioni nelle casse del club per rinnovare il centrocampo e adattarlo al modo di giocare del nuovo allenatore Max Allegri.

Anche Theo Hernandez è in procinto di lasciare Milanello, con la destinazione araba che pare la più probabile ma con altri scenari che sono sempre plausibili, con il francese che è arrivato al giro di boa della sua carriera.

L’agente di Camarda ha parlato con il Milan, deciso il suo futuro

L’agente di Camarda Giuseppe Riso ha incontrato i vertici del Milan e ciò che è emerso è la volontà di mandarlo in prestito la prossima stagione per consentirgli di trovare spazio e continuità, per poi ritornare con un bacino d’esperienza in più.

Già nella finestra di mercato di gennaio si era parlato di un suo trasferimento al Monza, operazione che poi non si è concretizzata a causa dell’opposizione di Zlatan Ibrahimovic che ha preferito la permanenza del giovane bomber.

Cosa rende Camarda un predestinato

L’ex attaccante svedese ha molto a cuore il destino del collega, vuole preservare la sua crescita ed è convinto che abbia davanti a sè un gran futuro. La benedizione di Zlatan è da tenere conto e i tifosi apprezzano molto i suoi movimenti e l’abilità di essere incisivo in area di rigore.

Max Allegri ha dimostrato alla Juventus di avere il coraggio di lanciare nella mischia talenti del settore giovanile e non è da escludere che il prossimo possa essere proprio Camarda.