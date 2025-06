Vado a Napoli a giocare con De Bruyne: Milan, il centrocampista cambia i piani e rimane in serie A

Il centrocampista del Milan sceglie Napoli come nuova destinazione, sarà compagno di reparto di Kevin de Bruyne

Il Milan si prepara a cambiare diversi interpreti in mezzo al campo. Ufficiale la cessione di Reijnders al Manchester City, con l’olandese che ha già effettuato le visite mediche. Uno dei migliori giocatori della stagione appena conclusa lascia così l’Italia, con una ricca plusvalenza per la società rossonera, equiparabile all’operazione che ha visto la partenza di Tonali due estati fa.

Max Allegri cambierà modulo rispetto a quello adottato da Conceicao e Fonseca e ha bisogno di interpreti diversi per potere riportare in alto un organico che ha enorme potenziale ma che è reduce da un campionato deludente, concluso all’ottavo posto.

Il nuovo direttore sportivo Igli Tare è alle prese con le uscite per poi procedere a innesti che dovranno ambientarsi e rinnovare uno spogliatoio che necessita di forze fresche e di ritrovato entusiasmo.

La rosa potrebbe anche essere ridotta in termini numerici, in quanto i rossoneri non parteciperanno a nessuna coppa europea, con un calendario meno intasato rispetto ai mesi scorsi.

Il centrocampista del Milan è a un passo dal passaggio al Napoli

Un tesserato dei rossoneri è a un passo dal trasferimento al Napoli. La squadra guidata da Antonio Conte è alla ricerca di seconde linee di livello per potere fronteggiare più competizioni e la dirigenza ha individuato in Yunus Musah l’uomo giusto per rinforzare la mediana.

Dopo il colpo a parametro zero di Kevin de Bruyne, i partenopei sono pronti ad accogliere in ritiro lo statunitense, con le due società che stanno definendo l’accordo per un’operazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Il progetto ambizioso del Napoli che ha convinto Antonio Conte a restare

Il Napoli ha intenzione di alzare l’asticella e disputare una buona Champions League, oltre a cercare di fare il bis in serie A. La conferma di Conte è sintomo delle ambizioni del patron Aurelio De Laurentiis, disposto a investire cifre importanti sul mercato, grazie anche alle cessioni di Kvara e di Osimhen.

Gli azzurri dispongono già di un undici titolare competitivo ma hanno bisogno di maggiori alternative in ogni zona del campo, con la prossima stagione che sarà più impegnativa, con due partite quasi ogni settimana, almeno nel periodo autunnale.