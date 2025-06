Ha prenotato le visite col Milan: blitz clamoroso di Tare per l’ex Manchester City, Napoli bruciato

Tare non perde tempo e costruisce il nuovo Milan: bruciata la concorrenza dei rivali, è in arrivo da Manchester

Viene scritto e detto ogni anno ma è la realtà dei fatti: il Milan è pronto ad una nuova rivoluzione. Dalla storica vittoria dello Scudetto nell’annata 2021/2022, il progetto rossonero è decaduto stagione dopo stagione, fino ad arrivare all’ultima annata totalmente fallimentare.

A parte la consolazione della vittoria della Supercoppa Italiana, è stato un vero e proprio disastro. Noni in campionato, sconfitta in finale di Coppa Italia e fuori ai playoff di Champions League, risultati che hanno portato la proprietà a fare tabula rasa e ripartire da zero.

Ecco il perchè è arrivata una nuova figura in dirigenza come Igli Tare ed un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. L’obiettivo è ricostruire la rosa da cima a fondo, creando un nuovo gruppo che sia motivato ed ambisca a fare ciò che il Diavolo ha sempre fatto: vincere.

La strategia adottata è stata dunque quella di vendere tutti i top player e rifondare. Fuori Reijnders al Manchester City, via Mike Maignan in Premier League, via Theo Hernandez in bilico tra Arabia e Spagna e out Rafael Leao, vicinissimo al Bayern Monaco.

Tifosi infuriati

Una scelta che ha inevitabilmente fatto scatenare il caos tra i tifosi. Reduci dalla fortissima delusione ricevuta per questa stagione, si ritrovano a dover addio a coloro i quali credevano fossero i calciatori da cui ripartire, ma che invece la dirigenza ha considerato i punti dolenti di cui disfarsi.

A peggiorare la situazione è il prezzo di vendita. L’olandese è stato ceduto a cifre decisamente inferiori a quelle a cui siamo abituati in Inghilterra, mentre i due francesi andranno via per un totale di 45 milioni di euro perchè in scadenza, a testimonianza di come siano stati mal gestiti i rinnovi contrattuali sino ad ora.

Pronto l’assalto

Il dirigente serbo è già a lavoro per sostituirli. L’unico nome certo sino ad ora su cui il Milan vuole puntare è Oleksandr Zinčenko, terzino dell’Arsenal. L’ucraino, durante i suoi anni al Manchester City è stato fortemente seguito dal Napoli, che però non è mai riuscito a chiudere la trattativa.

Adesso però potrebbe arrivare in Serie A, proprio grazie all’inserimento dei rossoneri che cercano l’erede del loro numero 19. E’ un calciatore che sarebbe perfetto per Allegri, data la sua esperienza e la sua estrema duttilità. Può essere schierato in varie zone di campo, come ha spesso dimostrato di saper fare sotto la guida di Arteta e Guardiola, una caratteristica particolarmente apprezzata dal tecnico livornese. Si attendono nuovi risvolti per l’operazione ma sembra proprio lui l’uomo giusto per il Diavolo.