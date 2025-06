VINCETE IL MONDIALE, vi riempio di soldi | La nuova “tattica” di Marotta dopo la disfatta

Obiettivo vincere il Mondiale per Club, Marotta promette una valanga di soldi ai nerazzurri: svelata la nuova tecnica

Anche l’Inter è arrivata negli USA per partecipare al primo Mondiale per Club a 32 squadre. Saranno i nerazzurri e la Juventus le uniche due squadre a rappresentare la Serie A in questa importante competizione voluta fortemente sia da Uefa che da FIFA.

L’esordio ufficiale avverrà nella notte italiana, fra martedì 16 e mercoledì 17 giugno, contro i messicani del Monterrey per il primo match del girone. Una partita assolutamente da non sottovalutare per i ragazzi di mister Chivu che vogliono iniziare nel migliore dei modi.

Il Mondiale per Club, d’altronde, è un modo per mettere alle spalle buona parte della stagione (che non si è ancora conclusa appunto) a dir poco negativo. L’eliminazione dalla Coppa Italia, il secondo posto in campionato e la finale di Champions League persa malamente.

Ed è per questo motivo che il presidente Beppe Marotta, dopo averci riflettuto attentamente, ha promesso una valanga di soldi alla sua squadra. Soldi che arriveranno solamente in un caso: ovvero la vittoria della competizione negli USA. Ecco in cosa consiste la tecnica.

Mondiale per Club, Marotta promette soldi ai nerazzurri: ecco la tecnica

Mentre i nerazzurri hanno iniziato i primi allenamenti in terra americana, presso l’università UCLA in quel di Los Angeles, la maggior parte della dirigenza non ha ancora preso l’aereo per volare negli USA. In primis il numero uno nerazzurro Beppe Marotta. Secondo quanto annunciato dalla “Gazzetta dello Sport” pare che i vertici alti del club si sarebbero riuniti per fare il punto della situazione. L’obiettivo primario è di mettere alle spalle la brutta batosta subita contro il PSG nella finale di Champions.

Da quel momento in poi molto è cambiato nella rosa. L’addio di Simone Inzaghi (anche lui negli USA per guidare l’Al-Hilal nel torneo), quelli a parametro zero di Joaquin Correa (al Botafogo) e Marko Arnautovic (ancora svincolato). Da segnalare gli arrivi dei nuovi acquisti Peter Sucic e Luis Henrique. Poi il nuovo allenatore: Cristian Chivu pronto al suo esordio, da allenatore, con i nerazzurri. L’obiettivo è quello di vincere il Mondiale per Club. Soprattutto per un importante fattore economico. Una scelta che la società sta prendendo in seria considerazione.

Inter, possibile bonus in caso di vittoria del Mondiale per Club

Nelle discussioni contrattuali di tutti i giocatori, infatti, non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di un bonus economico singolo per la vittoria del Mondiale per Club

Ed è per questo motivo che la dirigenza nerazzurra sta seriamente pensando a ciò. Sempre secondo la “Gazzetta” pare che Marotta e company parleranno alla squadra in merito a questo potenziale bonus collettivo. In merito ai risultati che otterranno in questo torneo americano.