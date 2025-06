Due colpi dalla serie B: Marotta li ha fatti firmare per il Mondiale | “Convocati in extremis”

Marotta unisce alla rosa due talenti della serie B, parteciperanno al Mondiale per Club, Chivu mostra subito coraggio nel lanciarli

L’Inter si sta preparando per partecipare alla prima edizione del Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio e vedrà la partecipazione di 32 squadre da ogni continente, tra cui la Juventus come altra rappresentante del calcio italiano.

Molti giocatori sono in condizioni fisiche e mentali precarie, dopo un’annata intensa, con oltre 50 partite ufficiali disputate e Chivu dovrà essere capace di gestire le forze ed evitare infortuni.

I nerazzurri debuteranno il 17 al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro il Monterrey, per proseguire il girone eliminatorio affrontando al Lumen Field di Seattle con gli Urawa Red Diamonds il 21. Concluderanno poi nella notte del 26 sfidando gli argentini del River Plate, una sfida suggestiva e la più impegnativa per accedere agli ottavi.

I nerazzurri hanno intenzione di andare il più avanti possibile nel torneo per ottenere ricavi preziosi che serviranno per ragioni di bilancio e per finanziare le operazioni in entrata.

Largo ai giovani, la proprietà e il mister dell’Inter danno il via a un nuovo ciclo

Gli Oaktree hanno chiesto alla dirigenza di procedere con il ringiovanimento dell’organico, un processo che sarà in linea con la scelta di Cristian Chivu come successore di Inzaghi dato che ha allenato la Primavera nerazzurra.

A disposizione del tecnico rumeno anche i due primi innesti della campagna acquisti estiva, cioè Sucic, proveniente dalla Dinamo Zagabria, e Luis Henrique, prelevato dal Marsiglia, preziose pedine per rinforzare la mediana e gli esterni.

In pochi si aspettavano di leggere i loro nomi tra i convocati

Ma nella lista dei convocati sorprendono anche i nomi dei due fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, reduci da un’ottima stagione in serie B tra le fila dello Spezia, arrivato a un passo dalla promozione, svanita nella finale playoff che ha visto la vittoria della Cremonese.

Chivu potrebbe inserirli in pianta stabile in prima squadra e il Mondiale per Club sarà utile per capire se potere puntare su di loro nelle rotazioni di una stagione che si prospetta densa di impegni come quella appena conclusa. Discorso analogo per Valentin Carboni, che ha recuperato dalla rottura del legamento crociato che non gli ha consentito di mettersi in luce al Marsiglia di De Zerbi in Ligue 1.