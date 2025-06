3 milioni di euro di debiti: serie A nel caos | C’è anche un nerazzurro, sei calciatori denunciati

La serie A è nella bufera dopo l’inchiesta che ha visto la denuncia nei confronti di sei tesserati tra cui anche un nerazzurro

Il campionato si è concluso da poche settimane ma la cronaca delle ultime ore vede protagonisti sei giocatori, colpevoli di essere coinvolti in una frode legata alle criptovalute e che ha colpito migliaia di investitori, con un danno stimato in oltre tre milioni, una cifra che potrebbe essere addirittura superiore.

I calciatori coinvolti non sono accusati di essere gli ideatori del sistema, ma avrebbero avuto un ruolo attivo nella promozione del progetto, con la loro immagine pubblica chee ha incentivato alla vendita degli NFT.

Un dettaglio che li rende protagonisti centrali nel tentare di convincere gli investitori all’acquisto di criptovalute, tanto da essere stati citati nella denuncia depositata in tribunale.

Il caso è scoppiato nella città che da poco ha festeggiato la vittoria della Liga, il Barcellona, con, tra gli accusati, un giocatore che ha alle spalle una lunga permanenza in serie A.

Il fuoriclasse argentino è coinvolto in una maxi truffa

Lui è il Papu Gomez, coinvolto nell’inchiesta riguarda la società Shirtum Europa SLU e le sue affiliate in Andorra e che ha sconvolto il calcio spagnolo.

L’ex nerazzurro sta scontando una squalifica per doping che ha interrotto la sua carriera nel novembre del 2022, poco dopo il suo trasferimento al Monza. Negli ultimi mesi si è allenato con il Renate, club di Lega Pro, e confida di trovare un nuovo club per l’ultima esperienza di una parentesi professionale che lo ha visto protagonista soprattutto tra le fila dell’Atalanta.

Un calvario iniziato quasi tre anni fa, non c’è pace per l’ex nerazzurro

Il Papu ha lasciato i bergamaschi a causa di alcuni dissidi con mister Gian Piero Gasperini e si è accasato proprio in Spagna tra le fila del Siviglia. In quel periodo è emerso il caso che oggi lo vede coinvolto e che getta un’ulteriore ombra sulla sua immagine.

Non c’è pace per il campione del Mondo argentino che alle prese con un altro processo. Il suo unico desiderio, in questo momento, è quello di fare parlare soltanto il campo ma dovrà ancora attendere prima di trovare pace per le vicende extrasportive.