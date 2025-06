Lautaro e Thuram fatti fuori da Chivu: scandalo alla Pinetina | “Non li ha convocati”

Iniziano i primi problemi nella nuova avventura nerazzurra di Chivu: ha deciso di non convocare i due bomber dell’Inter

Come è stato definito da oramai qualche giorno, Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Una scelta inaspettata date le sue sole 13 panchine in Serie A, un dato oggettivo che dimostra ad oggi la sua poca esperienza in uno dei campionati più competitivi al mondo.

A dire il vero, bisognerebbe anche ampliare il discorso. Non si tratta solamente di Serie A ma bisogna trovare la quadra in una rosa che in questa stagione è riuscita nell’impresa di arrivare in fondo ad ogni competizione disputata.

C’è ancora un ultimo fattore da considerare, non per importanza: non sono riusciti ad alzare nessun trofeo. Hanno perso lo Scudetto per un punto, la Coppa Italia in semifinale e la Supercoppa Italiana e la Champions League in finale.

Dal poter conquistare tutto ad andarsene a mani vuote. Una delusione enorme che difficilmente dimenticheranno, soprattutto dopo la batosta subita per 5-0 contro il Paris Saint- Germain, uno dei motivi per cui Simone Inzaghi si è trasferito in Arabia abbandonando la squadra che ha reso grande.

Missione da compiere

Chivu dunque non è stato chiamato ad allenare semplicemente l’Inter ma a compiere una missione. Prima che fisicamente e tatticamente è stato designato per recuperare psicologicamente i giocatori, che tutt’ora, a distanza di settimane, soffrono fortemente l’accaduto.

Una parte cruciale in questo lavoro la rivestirà la tournèe estiva negli Stati Uniti. Il Biscione è una delle squadre che parteciperà al Mondiale per Club e che porterà con sè 22 calciatori tra cui i nuovi acquisti Petar Sučić e Luis Henrique.

Fatti fuori

Faranno l’esordio il 18 Giugno contro i messicani del Monterrey ma non saranno presenti tutti. Sull’aereo partito da Milano sono saliti anche i fratelli Esposito e Valentin Carboni e 5 campioni d’Italia Primavera, ossia Calligaris, Cecconi, Cocchi, Berenbruch e De Pier ma non Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Due assenze illustri dato che parliamo della coppia d’attacco titolare della rosa nerazzurra. Nessun pericolo però, l’argentino ed il francese raggiungeranno nei giorni successivi il loro club dato che attualmente sono impegnati con le rispettive Nazionali. Saremo curiosi di vedere chi alzerà il trofeo finale di questa competizione da circa 1 miliardo di dollari ma al termine di essa bisognerà premere il tasto reset. Li aspetta una nuova stagione, e se vorranno lasciarsi al passato la precedente dovranno tornare più carichi che mai.