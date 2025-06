L’Inter sta preparando il Mondiale per Club, competizione importante sia per permettere a Chivu di impostare le proprie idee di gioco sia per visionare i nuovi arrivati, Sucic e Luis Henrique. Per quanto riguarda la prossima stagione, l’obiettivo dei nerazzurri è tornare a vincere e, proprio per questo, sarà importante muoversi con estrema precisione sul calciomercato. Il primo reparto da rinforzare è, senza dubbio, quello offensivo. Nel frattempo è stata presa una decisione su Zalewski.

L’esterno è arrivato nell’ultima sessione invernale di mercato, in prestito dalla Roma e il suo impatto è stato subito positivo. Entrato a gara in corso contro il Milan, ha fornito l’assist per la rete del definitivo 1-1. A questo bisogna aggiungere le ottime prestazioni fornite quando Inzaghi ha deciso di schierarlo nel ruolo di mezzala. Proprio l’addio del tecnico lasciavano pensare ad un futuro incerto per il classe 2002. Nella giornata odierna è arrivata la decisione definitiva sul futuro di Zalewski.

Inter, pronto il riscatto di Zalewski: le cifre

Come riportato da Fabrizio Romano, la società nerazzurra verserà 6 milioni di euro nelle classe giallorosse per riscattare Zalewski. Il polacco dunque sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Ora non ci resta che aspettare le prime gare ufficiali del club per capire l’idea di Chivu sull’utilizzo di Zalewski. Dal punto di vista tattico può essere un vero e proprio jolly.