L’Inter deve preparare il Mondiale per Club con Chivu che dovrà, fin da subito, portare le proprie idee di gioco ad una squadra che, nella prossima stagione, deve tornare ad alzare i trofei. Per quanto riguarda il calciomercato, sono arrivati Sucic e Luis Henrique ma servirà, ovviamente, fare ulteriori innesti per creare una rosa competitiva su tutti i fronti. Occhio alla situazione Frattesi; il centrocampista sembrava poter lasciare i nerazzurri già nella scorsa sessione invernale.

Il classe 1999 vuole un minutaggio superiore rispetto a quanto avuto nel corso dell’ultima stagione. Bisognerà capire l’idea di Chivu e cosa vuole fare con Frattesi. Nel frattempo però non è da escludere l’addio del centrocampista in questa sessione di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ultima squadra che potrebbe muoversi per Frattesi è la Juventus. I bianconeri dovranno costruire una rosa in grado di rispondere alle esigenze di Tudor.

Inter, addio Frattesi? Occhio a Roma e Napoli

Frattesi piace sempre a Roma e Napoli. I giallorossi già lo seguivano nell’ultimo mercato invernale e le caratteristiche del centrocampista sembrano perfette nel sistema di gioco di Gasperini. I partenopei vogliono fare un grande mercato e rinforzare la rosa di Conte in tutti i reparti. Da un punto di vista economico, si parla di una cifra di 30/35 milioni di euro.