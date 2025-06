Se ne va anche Beppe Marotta: Oaktree lo manda via, lui trova posto in Premier League

Dopo Inzaghi, l’Inter perde il suo pezzo più pregiato: Oaktree ha preso la sua decisione, Marotta ha già pronte le valigie

Dal sogno Triplete al peggiore degli incubi. E’ questo il titolo che potremmo dare alle ultime settimane dei nerazzurri, che tutto d’un tratto si sono visti sfuggire all’ultimo passo i trofei per i quali hanno lottato duramente durante tutta la stagione.

Hanno dovuto arrendersi in semifinale di Coppa Italia, hanno perso lo Scudetto all’ultima giornata e hanno subito la sconfitta con il passivo più pesante della storia di tutte le finali. Delle pesantissime batoste, che inevitabilmente stanno danneggiando l’ambiente e chi ne fa parte.

Il primo effetto di questo sconvolgimento è stato l’addio di Simone Inzaghi, colui che ha portato i nerazzurri ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il mister piacentino è volato in Arabia subito dopo la partita, all’Al-Hilal, dove percepirà 25 milioni di euro all’anno.

Non si esclude che anche alcuni calciatori potrebbero seguirlo. Sono già circolate le prime voci secondo cui i capisaldi della rosa sono in trattativa per trasferirsi in Medio Oriente: troppa delusione che nessuno ad oggi è ancora riuscito a smaltire.

Il Presidente dice addio

Questi stravolgimenti potrebbero riguardare anche l’organigramma dirigenziale, in serio pericolo dopo gli esiti della stagione. Nello specifico, chi su tutti rischia l’addio è colui che fu nominato Presidente dal passaggio di proprietà dalla famiglia Zhang ad Oaktree, Giuseppe Marotta.

Secondo quanto si legge dall’insider di mercato Enganche sul suo account X, l’ex Sampdoria e Juventus ha ricevuto moltissime offerte dall’estero. Proposte che sta attualmente valutando, dato che ad oggi risulta complicato ottenere più di quanto abbia fatto in questi suoi quasi 7 anni nel club con sede in Viale della Liberazione.

Vola in Premier League

Quella che attualmente sembra più stuzzicarlo e sulle quali ci sono rumours più attendibili proviene dalla Premier League. Si parla del Manchester United, che sarebbe pronto ad ingaggiarlo con un maxi stipendio per far rinascere i Red Devils.

E’ chiaro a tutti che il club inglese stia trascorrendo uno dei momenti più complicati della loro storia. Centinaia di milioni spesi ma nessun risultato, soprattutto in questa stagione dove si sono classificati 15esimi ed hanno perso la finale di Europa League contro il Tottenham. Si attendono nuovi risvolti in merito alla vicenda, con tutti che sono curiosi di sapere se accetterà per vedere Giuseppe Marotta cimentarsi un club che non sia italiano.