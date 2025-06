In attesa di ufficializzare Chivu come nuovo allenatore (dopo l’addio di Inzaghi), l’Inter deve preparare il Mondiale per Club. Una competizione in cui vedere i nuovi arrivati, Sucic e Luis Henrique e permettere al tecnico di portare il proprio credo calcistico in vista della prossima stagione. La curiosità sul calciomercato dell’Inter è tanta con la rosa che ha assolutamente bisogno di essere rinforzata per competere su tutti i fronti. Nelle ultime ore è uscita la voce di Acerbi all’Al Hilal.

Il difensore, eroe della semifinale di ritorno contro il Barcellona, è uno dei punti fermi della stagione dell’Inter. Nonostante una carta d’identità non più giovanissima, Acerbi può ancora fare la differenza in quelle partite che possono decidere le sorti di una stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, non ci sono stati contatti per un trasferimento di Acerbi al club saudita. I tifosi nerazzurri dunque sembrano poter star tranquilli sul futuro di Acerbi.

Inter, Acerbi resta: le possibili mosse di mercato

Acerbi dunque non seguirà Inzaghi all’Al Hilal ed è destinato a restare in nerazzurro. Per quanto riguarda le possibili mosse di mercato, uno dei reparti da rinforzare è quello offensivo. Servono due rinforzi e si parla, negli ultimi giorni, di Bonny (Chivu lo conosce molto bene) e Hojlund che potrebbe tornare nel massimo campionato italiano.