L’Inter si appresta ad affrontare il Mondiale per club ma resta aperta la ferita Champions League. Il 5-0 subito dal PSG è difficile da superare e si è visto nelle prestazioni di alcuni nerazzurri. Barella e Bastoni hanno disputato una prestazione ben al di sotto delle aspettative contro la Norvegia. Discorso diverso per Dumfries che ha segnato contro la Finlandia nel match di qualificazione al prossimo Mondiale. Il terzino è tornato sulla serata di Monaco sottolineando come sia difficile andare avanti.

“Ma cosa è successo davvero?” ha dichiarato Dumfries e questo dimostra come, probabilmente, nessuno dell’Inter si aspettava di vivere una serata del genere. L’olandese ha poi proseguito: “Non l’ho superata, lo devo ammettere con sincerità“. Perdere una finale è sempre difficile ma farlo nel modo in cui è successo all’Inter rischia di restarti dentro per tutta la carriera. I nerazzurri dovranno dimostrare, ancora una volta, la loro forza mentale.

Inter al Mondiale per Club: l’obiettivo di Dumfries e compagni

Dopo aver scoperto gli avversari del prossimo campionato, l’Inter deve prepararsi al mondiale per club e l’obiettivo sarà triplo: provare ad arrivare fino in fondo, vedere i nuovi acquisti Sucic e Luis Henrique e permettere al nuovo tecnico di impostare il proprio gioco. Sarà dunque una competizione importante.