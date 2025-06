L’Inter, dopo l’addio di Inzaghi, ha deciso di puntare su Chivu. L’ormai ex allenatore del Parma è stata la scelta dei nerazzurri dopo non essere riusciti a chiudere per Fabregas. Decisione sicuramente coraggiosa visto le poche panchine dell’allenatore nel massimo campionato italiano e la necessità, con l’Inter, di ottenere subito risultati importanti. Sul mercato sono arrivati già Sucic e Luis Henrique che vedremo all’opera nel Mondiale per Club. Servono però ulteriori acquisti se si vuole dar fastidio al Napoli per lo scudetto. In attacco occhio a Bonny.

Uno dei reparti sui quali intervenire troviamo, sicuramente, quello offensivo. L’ultima stagione ha dimostrato come Lautaro e Thuram non siano sufficienti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Diversi i nomi che possono interessare la società nerazzurra. Uno è Bonny, attaccante che Chivu conosce molto bene e potrebbe seguire il tecnico in questa sessione di calciomercato. Sulla situazione del centravanti è intervenuto, ai microfoni di Sky, il ds del Parma.

Inter, situazione Bonny: le parole del ds

Federico Cherubini è stato molto chiaro sul futuro di Bonny. “Il Parma non deve vivere con l’ansia di perdere i giocatori” ha esordito il ds che poi ha proseguito: “Ha tanti club interessati a lui, non ostacoleremo una possibile trattativa“. La sensazione dunque è che il Parma farà di tutto per guadagnare il più possibile dall’eventuale cessione di Bonny. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più sulla questione di un giocatore che potrebbe seguire il suo tecnico.