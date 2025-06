Nella serata di ieri è stato stilato il calendario della nuova stagione di Serie A. Andiamo a vedere quali saranno gli impegni dell’Inter nelle prime cinque giornate. Prima però dobbiamo ricordare due cose iniziando dall’incognita attorno ai nerazzurri. Dopo l’addio di Inzaghi è stato scelto Chivu. L’allenatore conosce San Siro ma è alla sua prima esperienza in una big. L’altro aspetto da menzionare è che, alla prima di campionato, sia nerazzurri sia rossoneri giocheranno in casa perché, da gennaio a febbraio, dovranno disputare un paio di partite in trasferta.

L’esordio dei vice campioni d’Italia sarà a San Siro contro il Torino. Manca ancora molto (si inizierà il weekend del 23/24 agosto) ma la curiosità sul nuovo corso nerazzurro è tanta. Sul mercato la società ha iniziato a muoversi e l’ormai imminente arrivo del Mondiale per Club sarà perfetto per consentire a Chivu di sviluppare la propria idea di calcio. In casa anche la seconda di campionato con l’Inter che riceverà l’Udinese. Due match a San Siro dove sarà fondamentale conquistare sei punti.

Inter, calendario Serie A: derby d’Italia alla terza

Nelle prime cinque di campionato, i nerazzurri giocheranno tre volte in casa. Alla quarta giornata arriverà a San Siro il Sassuolo, tornato in Serie A. Trasferta a Cagliari alla quinta di campionato. La terza giornata è stata lasciata per ultima perché sarà il primo vero test per i nerazzurri, la trasferta di Torino contro la Juventus nel derby d’Italia. L’ultima stagione ha visto l’Inter fare un solo punto nelle due gare contro i bianconeri e ci sarà sicuramente voglia di tornare a battere i rivali. Queste dunque le prime 5 partite di una squadra che sta per iniziare un nuovo ciclo.