Inter, ecco il calendario della stagione 2025-2026
Oggi prende il via la nuova Serie A e per l’Inter l’obiettivo è quello di riscattare il campionato perso all’ultima giornata. L’addio di Inzaghi non sarà semplice da digerire ma i nerazzurri hanno le capacità per ripartire nel migliore dei modi. In attesa di vedere che tipo di calciomercato porteranno avanti i vice campioni d’Europa, andiamo a vedere il calendario dell’Inter nella stagione 2025/2026. Tutte le giornate e i vari big match che Lautaro e compagni dovranno affrontare.
Inter e Milan giocheranno la prima giornata entrambe in casa (una sabato 23, una domenica 25 agosto). Situazione che si replicherà in un’altra giornata visto che, tra gennaio e febbraio, dovranno disputare due trasferte di fila.
Inter, le giornate della Serie A 2025-2026
PRIMA GIORNATA
Inter-Torino
SECONDA GIORNATA
Inter-Udinese
TERZA GIORNATA
Juventus-Inter
QUARTA GIORNATA
Inter-Sassuolo
QUINTA GIORNATA
SESTA GIORNATA
SETTIMA GIORNATA
OTTAVA GIORNATA
NONA GIORNATA
DECIMA GIORNATA
UNDICESIMA GIORNATA
DODICESIMA GIORNATA
TREDICESIMA GIORNATA
QUATTORDICESIMA GIORNATA
QUINDICESIMA GIORNATA
SEDICESIMA GIORNATA
DICASSTTESIMA GIORNATA
DICIOTTESIMA GIORNATA
DICIANNOVESIMA GIORNATA
VENTESIMA GIORNATA
VENTUNESIMA GIORNATA
VENTIDUESIMA GIORNATA
VENTITREESIMA GIORNATA
VENTIQUATTRESIMA GIORNATA
VENTICINQUESIMA GIORNATA
VENTISEIESIMA GIORNATA
VENTISETTESIMA GIORNATA
VENTOTTESIMA GIORNATA
VENTINOVESIMA GIORNATA
TRENTESIMA GIORNATA
TRENTUNESIMA GIORNATA
TRENTADUESIMA GIORNATA
TRENTATREESIMA GIORNATA
TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA
TRENTACINQUESIMA GIORNATA
TRENTASEIESIMA GIORNATA
TRENTASETTESIMA GIORNATA
TRENTOTTESIMA GIORNATA