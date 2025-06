Simone Inzaghi si porta via Barella: doppio colpo al cuore dei tifosi | Offerti troppi soldi

I tifosi nerazzurri in lacrime, non è bastato il durissimo colpo della finale di Champions League: dopo Inzaghi, via anche Barella

I tifosi dell’Inter sono letteralmente in lacrime per la notizia ricevuta. Sembrava impossibile fino ad un paio di settimane fa ritrovarsi in questa situazione, eppure sono passati dal vivere un sogno al loro più profondo e cupo incubo.

La pesantissima sconfitta subita nella finale di Champions League per 5-0 contro il Paris Saint-Germain non è stata l’unica batosta da digerire. A questa si aggiunge l’improvviso addio di Simone Inzaghi, volato in Arabia in seguito alle enormi delusioni ricevute.

Hanno lottato sino all’ultimo per tutte le competizioni ma hanno terminato la stagione con zero titoli. Ecco perchè il mister piacentino ha deciso di divorziare ufficialmente dai nerazzurri, firmando per l’Al-Hilal e chiudendo anticipatamente il suo contratto.

Un capovolgimento inaspettato dato che fino al mese scorso le parti dialogavano per un rinnovo. Ed invece tutto ad un tratto è crollato un progetto durato 4 anni, che aveva riportato il club ad essere tra le migliori squadre dell’intero panorama calcistico mondiale.

Clima tesissimo

Tutto il lavoro costruito in questi anni ed il clima che si era creato non è stato però applicato durante la finale. Questo perchè i calciatori avevano già saputo che lui non sarebbe rimasto ad Appiano Gentile e che aveva già incontrato la dirigenza del club saudita nei giorni antecedenti all’evento.

Una situazione davvero ambigua che inevitabilmente ha inficiato nella loro prestazione. A ciò si aggiunge che l’ex Lazio avrebbe addirittura chiesto ad alcuni suoi calciatori di seguirlo, proponendo loro un futuro insieme in Medio Oriente, tra cui Nicolò Barella.

Sirene arabe

Non parliamo di uno qualunque ma di uno dei calciatori più rappresentativi ed importanti del club nerazzurro. Non è dunque un caso che soprattutto lui sia stato uno dei peggiori in campo, del resto, bastava guardare a Monaco, durante la conferenza stampa di vigilia, la sua espressione in seguito alle domande sul futuro di Inzaghi.

Chiaramente la situazione è stata gestita male e a farne le spese sono i tifosi. Si ritrovano una squadra che fino a poco tempo fa era in procinto di vincere tutto ma che ad oggi ha il morale sotto terra e sta perdendo pezzi. E dato l’aria che si respira, probabilmente si assisterà ad una vera e propria rivoluzione, senatori compresi. Si attende dunque di capire cosa farà l’ex Cagliari, così come le altre pedine pregiate della rosa, ma c’è il rischio che si cada in un pozzo senza fondo.