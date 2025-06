Senza Inzaghi sono spacciato: il difensore “scappa” in Premier League | Firma a Londra

Calciomercato Inter, con l’addio di mister Inzaghi anche il calciatore non è più sicuro di rimanere: cessione ad un passo

Simone Inzaghi è solo un ricordo. Deve esserlo visto che il manager piacentino ha deciso di voltare pagina e, soprattutto, cambiare Paese. Il suo presente e futuro sarà in Arabia Saudita per guidare l’Al-Hilal, prossima partecipante al Mondiale per Club.

Lo sa benissimo l’Inter che, in questi giorni, non sta perdendo altro tempo ed è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Nonostante le smentite da parte del Como, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di mollare la pista che porterebbe a Cesc Fabregas.

Anche il tecnico spagnolo ha confermato di voler restare a Como, ma il mondo del calcio è imprevedibile ed i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. In attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore la società nerazzurra si concentra anche sul calciomercato.

Non solo dal punto di vista delle entrate, ma in particolar modo quello delle uscite. Proprio per quanto riguarda le cessioni potrebbero verificarsi degli addii a quanto pare “scontati”. Come quello del “pupillo” di Inzaghi che non è così sicuro di rimanere a Milano.

Calciomercato Inter, senza Inzaghi può essere ceduto: sarà addio in estate

Giunto in Italia ed in nerazzurro nell’estate del 2023, dopo due anni l’avventura di Yann Bisseck all’Inter potrebbe essere giunta al termine. Una stagione, quella del centrale tedesco, non proprio entusiasmante poiché frutto di errori, in alcune partite, che sono costati diversi punti all’Inter. Nonostante questo, però, le richieste nei suoi confronti di certo non mancano.

In particolar modo dalla Premier League dove ci sarebbero alcune squadre pronte a bussare alla porta del presidente Marotta. Secondo quanto annunciato dal quotidiano “Tuttosport” pare che sul nativo di Colonia ci siano almeno tre squadre: Aston Villa, Manchester United e West Ham. Non è da escludere che, ad aggiungersi alla lista, possano esserci anche i neovincitori dell’ultima Europa League, vale a dire il Tottenham.

Calciomercato Inter, la Premier chiama il “pupillo” di Inzaghi: può andare via

Come riportato in precedenza le offerte per il calciatore di certo non mancano. Tanto è vero che gli stessi Marotta ed Ausilio potrebbero, molto presto, valutarle e fare il punto della situazione. Calciomercato a parte la stagione dei nerazzurri non è ancora finita.

Tra pochi giorni la partenza per gli USA dove l’Inter parteciperà al Mondiale per Club. Anche se lo stesso Bisseck è alle prese con una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Le probabilità che possa scendere in campo nei primi match sono decisamente molto basse.