ULTIMORA Inter: Bastoni in aereo con Reijnders | Il Manchester City chiude il doppio colpo

Tijjani Reijders e Alessandro Bastoni potrebbero diventare presto compagni di squadra, il loro futuro è in Premier League

Il Milan ha ufficializzato in queste ore la cessione di Reijnders al Manchester City. Il centrocampista olandese, approdato in Italia due estati fa con l’intento di sostituire Sandro Tonali, ha seguito le orme dell’azzurro e proseguirà la sua parentesi calcistica in Premier League.

Un’uscita record per i rossoneri che incassano circa 70 milioni di euro che saranno, in parte, investiti nella campagna acquisti di quest’estate. Potrebbero seguirlo a breve anche Theo Hernandez, vicino a trovare un accordo con l’Al-Ahli.

Max Allegri è tornato al timone del club lonbardo e ha perso nel giro di pochi giorni due baluardi dell’organico, con Igli Tare che è chiamato a individuare dei degni sostituti sia in mezzo al campo che sugli esterni.

Reijders è stato tra le poche note liete della deludente stagione dei rossoneri, conclusa con l’ottavo posto in campionato e l’esclusione dalle coppe europee, provocata anche dalla mancata conquista della Coppa Italia.

L’agente ha confessato l’interesse del City, può lasciare Milano in questa sessione estiva

Il Milan ha chiuso, invece, da imbattuto i cinque derby della Madonnina disputati nell’ultimo anno. Bastoni si è dovuto arrendere agli attaccanti di Conceicao, con due pareggi e tre sconfitte che hanno inciso sul cammino in campionato e in Coppa Italia dei nerazzurri.

Il centrale dell’Inter è finito più volte nel mirino del Manchester City, come ha rivelato il suo procuratore Tullio Tinti ai microfoni di Sky Sport. Non è da escludere che, in un’estate di rinnovamento, il giocatore possa lasciare Appiano Gentile e provare un’esperienza all’estero.

Il City cerca un profilo cone il suo per sistemare la difesa

Bastoni si è imposto come il leader della retroguardia dell’Inter, mostrando affidabilità e attaccamento alla maglia. I tifosi lo considerano un idolo e non sarebbero pronti a digerire la sua partenza.

Anche il City potrebbe cambiare molto, dopo una stagione deludente e un periodo di black out in autunno che ha condizionato il cammino in Champions e in campionato. Un talento come Bastoni potrebbe migliorare notevolmente un reparto arretrato che si è mostrato spesso fragile. Guardiola non ha ancora confermato la sua permanenza anche se filtra ottimismo.