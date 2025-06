Dal Chelsea come Lukaku, ma è più giovane e più forte | La nuova Inter riparte da un “mostro” in attacco

I nerazzurri vicini ad un acquisto per il futuro: potrebbe essere lui il vero erede di Lukaku? Si tratta in maniera serrata.

L’addio di Simone Inzaghi alla panchina dell’Inter ha forzato l’inizio di un nuovo ciclo in casa nerazzurra.

Che sia Fabregas, De Zerbi, Chivu o Vieira, Marotta è già al lavoro con l’obiettivo di restare competitivi.

E il miglior modo per farlo è pensare sì al presente, ma soprattutto al futuro dell’organico, puntando su giovani talenti di grandi prospettive.

Ecco perché nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi la trattativa che porterebbe a Milano un giocatore molto simile a Lukaku, sia per quanto riguarda le doti tecniche che il percorso della sua carriera.

Dal Chelsea all’Inter

Stiamo parlando di Nicolas Jackson, giovane attaccante senegalese classe 2001 dei Blues che ha attirato l’attenzione degli osservatori nerazzurri. L’Inter vorrebbe puntare su di lui per il futuro e, nonostante non sia stato messo ufficialmente sul mercato, potrebbe provare un tentativo per convincere il Chelsea a sedersi sul tavolo delle trattative.

Se dovesse arrivare un’offerta congrua, infatti, a Londra potrebbero anche alzare la cornetta interessati ad arrivare ad un accordo. Ma non c’è fretta di vendere e per questo Marotta dovrà fare sul serio fin da subito, anche per scongiurare eventuali tentativi da parte di altre società concorrenti.

Dove si potrebbe inserire Marotta

Non è detto però che si possa trattare di un poker face da parte dei Blues, viste soprattutto le ultime mosse di mercato. Con l’arrivo di Liam Delap dall’Ipswich Town, infatti, lo spazio per Jackson potrebbe pericolosamente ridursi, tanto da pensare ad una partenza anticipata. Alla finestra ci sono, oltre l’Inter, altre squadre che lo vorrebbero “crescere in casa”, come il Manchester United, l’Aston Villa e l’Atletico Madrid.

Ma Marotta sa di rappresentare una rosa che, seppur fortissima, è tra le più anziane del campionato e che necessita quindi di essere ringiovanita con giovani talenti. Il 21enne potrebbe quindi fare al caso suo e in coppia con Ausilio si starebbe preparando un assalto decisivo per portare a Milano il talento senegalese. Il costo del cartellino però è di circa 50 milioni, ma a parlare sono soprattutto i numeri: 13 gol e 5 assist in 34 partite tra Premier e Conference. Un colpo – se dovesse andare in porto – che potrebbe replicare, o addirittura superare – l’acquisto di Lukaku nel 2021.