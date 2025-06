Dovevi arrivare l’anno scorso, ora i soldi ci sono: Marotta da Manchester si porta il numero 9

Era un obiettivo della scorsa stagione ed adesso può diventare realtà: c’è la liquidità per comprare il nuovo numero 9

“Dalle stelle alle stalle”. Non c’è proverbio migliore per definire la stagione dell’Inter, che fino ad un mese fa era in lotta e tra le favorite per compiere lo storico Triplete e che ad oggi si ritrova con zero trofei ed il suo allenatore che è scappato in Arabia.

Ebbene sì, Simone Inzaghi sembra non aver retto la delusione subita, decidendo di firmare un contratto da 25 milioni di euro l’anno e di trasferirsi all’Al-Hilal. Serve dunque rifondare e ripartire, con l’obiettivo di dimenticare quanto prima la figuraccia rimediata a Monaco.

Come sostenuto dalla Gazzetta dello Sport, la città tedesca “non è più il regno dell’amato Kalle Rummenigge e neppure la landa cavalcata da Nicolino Berti, ma la terra della vergogna“. Forse è un’esagerazione ma d’altronde non si può definire in altro modo il finale di stagione dei nerazzurri.

Ed è per questa ragione che Giuseppe Marotta e la dirigenza sono già a lavoro. Prima di farlo per la rosa, stanno tentando di ricostruire lo spirito che li ha sempre contraddistinti, spazzato via totalmente dalla vittoria del campionato da parte del Napoli e della UEFA Champions League da parte del PSG.

Obiettivi di mercato

Il primo reparto su cui intervenire è l’attacco, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram che esteranno i titolari, a meno di offerte irrinunciabili. Discorso totalmente differente per i sostituti, dato che Marko Arnautovic e Joaquin Correa non verranno rinnovati e lasceranno ufficialmente il club.

C’è dunque da acquistare un’altra punta che faccia coppia con Medhi Taremi e permetta al francese e all’argentino di rifiatare. La volontà è quella di ingaggiare un calciatore di assoluto livello, che non faccia rimpiangere i due davanti e permetta all’Inter di essere più competitiva in ogni gara disputata.

Assalto al numero 9

Il club di Viale della Liberazione punta dritta su Rasmus Højlund. L’attaccante del Manchester United ha avuto una complicatissima stagione in Inghilterra, motivo per cui è alla ricerca di una nuova destinazione, dando priorità alla Serie A, campionato in cui ha espresso il suo massimo potenziale.

E’ dunque lui la pedina prescelta che andrà a completare il quartetto ed è proprio la sua volontà di voler tornare in Italia a giocare un ruolo fondamentale per la riuscita della trattativa. I nerazzurri lo vorrebbero a titolo temporaneo con diritto di riscatto ma i Red Devils lo lasceranno partire solamente a titolo definitivo, anche ad una cifra nettamente inferiore ai 75 milioni di euro spesi per ingaggiarlo. Si attendono nuovi risvolti ma il danese sembra davvero intenzionato a vestirsi nuovamente di nerazzurro.