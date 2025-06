Chivu chiama CHIESA: titolare nel nuovo 4-3-3 | Il giocatore torna in Italia per la Nazionale

Federico Chiesa è un’idea per il nuovo corso dell’Inter, Chivu ha bisogno di un giocatore come lui per puntare in alto

Federico Chiesa ha vinto la Premier League al suo primo anno tra le fila del Liverpool ma ha trovato poco spazio con i Reds. L’ex Juventus vorrebbe tornare in Italia per giocare da titolare la stagione che porterà ai Mondiali, con l’obiettivo di ritrovare la maglia azzurra che manca dagli Europei della scorsa estate.

Negli ultimi giorni si è parlato di un suo possibile approdo al Milan, con Max Allegri che lo ha sempre stimato e lo ha ritenuto centrale nel progetto bianconero. Il suo arrivo in rossonero presuppone, però, la partenza di Rafael Leao.

Non è da escludere che possa rappresentare anche un’idea dei cugini dell’Inter, in procinto di rivoluzionare il proprio parco giocatori dopo l’addio di Inzaghi e la nomina di Chivu come nuovo allenatore, un ritorno per lui dopo l’esperienza in campo e come tecnico della Primavera nerazzurra.

A Parma ha centrato una salvezza che pareva complicata a causa del calendario, con alcune vittorie prestigiose, come quelle contro la Juventus e l’Inter al Tardini e quella a Bergamo nell’ultima, decisiva, giornata di campionato.

Chivu è stato scelto come nuovo allenatore dei nerazzurri, a Parma ha convinto tutti

Gli emiliani sono stati in grado di proporre un gioco offensivo che non ha avuto ripercussioni sulla tenuta della retroguardia, con il giovane Leoni che è un obiettivo di Marotta per ringiovanire il reparto.

E proprio Chiesa è un nome che stuzzica gli Oaktree, data la sua esperienza pregressa in serie A e il fatto che Chivu predilige adottare un modulo che valorizza gli esterni.

Come potrebbe essere schierato Chiesa da Chivu, le esigenze del talento azzurro

Federico si troverebbe a interpretare un ruolo simile a quello ricoperto in Nazionale, mentre alla Juventus era schierato come seconda punta, a fianco del compagno di reparto, il serbo Dusan Vlahovic.

Chiesa sa di non potere restare a Liverpool e di avere le porte chiuse da una folta concorrenza in avanti e confida di trovare un accordo in questa sessione estiva per tornare titolare in un’annata che si prospetta, per lui, come quella del rilancio.