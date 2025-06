Marotta si sveglia e batte un colpo: 15 milioni per il baby talento del CITY | Lo porta Chivu

Il numero 1 dell’Inter pronto a mettere a segno un nuovo colpo di mercato per dare il benvenuto a Chivu.

In attesa dell’ufficialità di Chivu sulla panchina dell’Inter, Beppe Marotta ha già iniziato a tessere la sua tela per preparare la prossima stagione.

I nerazzurri sono reduci da una stagione senza titoli vinti, ma giocata comunque ad altissimi livelli fino alla disfatta di Monaco.

Servono quindi rinforzi freschi che aiutino la squadra a restare competitivi e magari a compiere quel salto in avanti per poter restare con le migliori d’Europa.

Ecco perché l’idea del presidente è quella di puntare su un baby gioiello per il centrocampo.

L’esperienza al City, ora l’Inter?

Mentre in queste ore in viale della Liberazione si sta mettendo nero su bianco per l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, gli occhi dei tifosi sono puntati verso le prossime mosse della coppia Marotta-Ausilio per rinforzare la rosa. Il club milanese sarebbe infatti tornato all’assalto di Adriàn Bernabé, centrocampista ventiquattrenne del Parma ed ex gioiellino del Manchester City Under 23 di Guardiola.

Subito dopo il suo arrivo al Parma, lo spagnolo ha preso in mano le chiavi del centrocampo dei Crociati, giocando 21 partite in campionato e mettendo a referto un gol e un assist. Il giovane talento è finito nel mirino di numerose squadre italiane ed europee, ma in questo momento in pole ci sarebbe proprio l’Inter. Una spinta decisiva potrebbe arrivare proprio dal futuro allenatore dei nerazzurri: Cristian Chivu. Il tecnico 44enne darà il suo addio al Parma, ma potrebbe portare con sé alcuni gioelli finiti in orbita Inter, tra cui ovviamente Bernabé.

Il colpo a centrocampo

Il Parma lo valuta almeno 15 milioni e non è detto che Marotta possa decidere di sedersi al tavolo delle trattative con un’offerta simile alle richieste della squadra emiliana. L’intenzione dell’ex ds della Juventus è quella di ringiovanire la rosa e intervenire in questo senso puntando sul ventiquattrenne spagnolo rientra a pieno negli obiettivi della prossima stagione.

Se davvero la trattativa dovesse andare in porto, Bernabé sarebbe inserito come seconda linea di talento in un centrocampo ricco di qualità ed esperienza. Con una rosa di nomi importanti come Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Frattesi, il player troverebbe il contesto ideale per crescere e, magari, imporsi anche in una squadra che lotta per Campionato e Champions.