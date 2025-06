Milan, in estate prendiamo Dumfries: colpaccio del nuovo ds | E costa solo 15 milioni di euro

Il MIlan è scatenato sul mercato e non intende fermarsi: va a far spesa dai cugini, è iniziata la trattativa per Denzel Dumfries

Ad oggi, le prime pagine dei quotidiani sono dedicate al Milan. Ebbene sì, i rossoneri saranno tra i protagonisti assoluti di questa sessione di calciomercato invernale, dato che sono in procinto di attuare l’ennesima rivoluzione del club.

Hanno iniziato modificando l’organigramma dirigenziale e lo staff. Dentro Igli Tare come nuovo DS, con Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani ritornati ai loro rispettivi ruoli, ed il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina dopo oltre un decennio.

Mosse astute che hanno come obiettivo quello di lavorare in gruppo per riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano e mondiale. Per farlo, serve però modificare anche la rosa che scenderà in campo, motivo per cui l’albanese si sta già muovendo attivamente.

Il club ha infatti già programmato le cessioni che andranno a finanziare il mercato. Via Tijjani Reijnders al Manchester City, via Mike Maignan al Chelsea e fuori Theo Hernandez in Spagna o in Arabia, per un totale di 120 milioni di euro da reinvestire per costruire una nuova identità.

Nuovo capitolo

Inizia dunque un nuovo capitolo della storia rossonera. Si sta cercando di gettare acqua sul fumo delle macerie dell’ultima stagione, che ha visto il Milan fallire miseramente in qualunque competizione abbia giocato, Supercoppa Italiana a parte.

Il bilancio è estremamente negativo, soprattutto dopo la mancata qualificazione in Europa. La vittoria della Coppa Italia avrebbe potuta quantomeno salvare la stagione ma non essendo arrivata non ha fatto altro che peggiorare ulteriormente la situazione.

Dai rivali

Tra i tanti ruoli in cui bisogna intervenire, il reparto più bisognoso è la difesa. Con l’addio di Theo, di Walker, di Emerson Royal e di uno fra Tomori e Thiaw, bisogna che venga totalmente rifondato, sia numericamente che tatticamente in base al modulo che Allegri vorrà utilizzare.

Il ruolo dove si interverrà in casa Milan è quello della fascia destra, un terzino che con l’addio di Walker, Calabria e con un Emerson Royal che non convince, deve esser rinforzato. Un nome suggestivo è quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, dopo la disfatta dell’ultima stagione dell’Inter terminata con la batosta per 5-0 in finale di UEFA Champions League, vuole cambiare aria. Un retroscena reso noto nelle ultime settimane è quello riguardante un vecchio interessamento del diavolo. I rossoneri infatti hanno seguito il giocatore già nel 2020, ai tempi del PSV quando il suo cartellino era valutato appena 15 milioni di euro, ma il rinnovo dell’allora Capitano Davide Calabria non fece concretizzare la trattativa. Adesso, a distanza di 5 anni, sembra difficile un passaggio dall’altra sponda di Milano, anche se nel calcio e nel mercato, come noto, non esistono trattative impossibili.