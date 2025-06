Milan-Juve, blitz nella notte | Scambio con Theo Hernandez: colpo al cuore ai tifosi del Milan

La Juventus e il Milan studiano un possibile scambio sulle fasce, l’addio di Theo Hernandez spiazza i tifosi rossoneri

Con il ritorno di Max Allegri in panchina è iniziata una nuova fase per il Milan, alle prese con una stagione che dovrà gettare le basi per un rilancio ad alti livelli. L’assenza di impegni europei consentirà ai rossoneri di concentrarsi sul campionato e agevolare la crescita di alcuni talenti del settore giovanile, con il tecnico livornese che ha saputo valorizzarne parecchi nella recente parentesi alla guida della Juventus.

Nonostante una linea verde che dovrebbe essere sposata, il primo possibile colpo in entrata è un profilo di caratura internazionale come quello di Luka Modric, che saluterà il Real Madrid al termine del Mondiale per Club e potrà firmare da svincolato.

Il fuoriclasse croato cerca un club che gli consenta di tenersi in forma in vista della partecipazione ai Mondiali del prossimo anno, ultimo appuntamento di una carriera che lo ha consacrato come il migliore della sua generazione nel ruolo di regista in mezzo al campo.

Un Milan che pensa a fare cassa prima di ingaggiare nuovi giocatori. Ufficializzato l’addio di Reijnders che si trasferisce al Manchester City per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Theo Hernandez lascerà il Milan quest’estate, non ha rinnovato con i rossoneri

La dirigenza ha messo in preventivo la cessione di Theo Hernandez, nel mirino dell’Al-Ahli del neo tecnico Inzaghi, tanto che si è parlato di una possibile offerta di 35 milioni.

Il terzino francese ha ancora un anno di contratto con il Milan e non ci sono i margini per il rinnovo, fatto che rende obbligata la sua partenza in questa sessione estiva.

Theo pedina di scambio per arrivare all’esterno della Juventus

Come sostituto, il Milan pensa ad Andrea Cambiaso, che Allegri apprezza molto e ha fatto rendere al massimo in bianconero. L’esterno azzurro vuole blindare il proprio posto in Nazionale e apre al suo trasferimento in rossonero.

La Juventus lo valuta 50 milioni, una cifra che il club lombardo non vuole spendere. Per favorire il buon esito della trattativa, oltre al riscatto di Pierre Kalulu che sta per essere definito, non è da escludere un clamoroso scambio che vedrebbe Theo vestire la maglia bianconera.